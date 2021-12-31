Жота уверен, что "Ливерпуль" может опередить "Сити"

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота уверен, что его команда еще может опередить "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.

"Ливерпуль" провожает календарный 2021 год, отставая на восемь очков от лидирующего "Сити", который выиграл все 10 своих последних матчей в Премьер-Лиге.



Жота считает, что это был неплохой год для команды и для него лично, а также надеется устроить погоню за "горожанами" после Нового года.



"Да, этот год начался неважно, особенно для меня — я начинал этот год травмированным".



"Однако я неплохо его закончил, и мы с командой хорошо потрудились в заключительной трети прошлого сезона, финишировав в топ-4 и попав в Лигу Чемпионов. Мы все еще в каждом соревновании".



"Конечно, сейчас есть это отставание (от "Сити"), но мы все еще можем их опередить. Поэтому в целом я могу оценить этот год положительно, учитывая обстоятельства. Я лишь надеюсь, что 2022 будет еще лучше".



"Впереди еще много матчей. Конечно, сейчас мы отстаем от них, и мы осознаем это, но мы знаем, что способны ликвидировать это отставание, и именно в этом заключается наш план".



"Однако для этого мы должны избегать того, что случилось против "Лестера". Если мы продолжим делать то, что сделали в том матче, тогда нам будет сложно. Мы понимаем это. Поэтому нам нужно перегруппироваться и отреагировать — и мы способны на это", — сообщил Жота официальному веб-сайту "Ливерпуля".