Матч "Лестер" — "Норвич" отложен

Запланированный на 1 января матч между "Лестером" и "Норвичем" был отложен Премьер-Лигой из-за кадрового дефицита в стане "канареек".

"Норвич" до сих пор не может укротить вспышку коронавируса в своем клубе, вдобавок столкнулся с рядом травм, из-за чего и был вынужден просить Премьер-Лигу отменить субботнюю поездку на "Кинг Пауэр".



Таким образом, это уже второй отложенный для "Норвича" матч Премьер-Лиги после игры с "Вест Хэмом", которая должна была состояться 18 декабря.



Что касается "Лестера", то у "лис" ранее накопилось уже два отложенных матча — против "Тоттенхэма" и "Эвертона", которые изначально были запланированы на 16 и 19 декабря, соответственно.



Добавим, "канарейки" проиграли все пять своих последних матчей в Премьер-Лиге с общим счетом 0:14.