Канселу подвергся нападению

Крайний защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу рассказал, что стал жертвой нападения со стороны четырех неизвестных.

В четверг вечером Канселу записал для своего инстаграма видео, поведав об обстоятельствах произошедшего и показав большое рассечение около правого глаза.



"К сожалению, сегодня на меня напали четверо трусов, которые ранили меня и пытались ранить мою семью. Такое случается, когда оказываешь сопротивление".



"Им удалось забрать все мои ценные вещи, и они оставили мое лицо в таком состоянии. Я не понимаю, как люди могут быть настолько подлыми".



"Семья — это самое важное для меня, и все они, к счастью, в порядке. После столь многих препятствий в моей жизни это просто еще одно, которое я преодолею. Твердо и решительно, как и всегда", — сообщил 27-летний португалец своим подписчикам.



В своем официальном заявлении "Сити" уточняет, что инцидент случился у Канселу дома. Клуб выразил поддержку своему игроку и пообещал помочь с полицейским расследованием.