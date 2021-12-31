"Ньюкасл" хочет Аке и Ботмана
"Ньюкасл" заинтересован в приглашении защитников Натана Аке из "Манчестер Сити" и Свена Ботмана из "Лилля".
Никакая другая команда не пропустила в этом сезоне Премьер-Лиги голов больше, чем "Ньюкасл" (42), что очевидным образом подталкивает главного тренера "сорок" Эдди Хау к укреплению обороны в январе.
У "Ньюкасла" уже на мази покупка Кирана Триппьера из "Атлетико", однако The Norhern Echo утверждает, что Хау также является большим поклонником таланта Аке и готов поманить Натана возможностью играть регулярно, чего он лишен в "Сити".
Еще одной целью "сорок" называется Ботман. По информации Daily Mail, клуб с "Сент-Джеймс Парк" уже ведет переговоры с "Лиллем", однако французская сторона пока колеблется, отпускать ли Свена в январе.
Покупка Ботмана может обойтись "Ньюкаслу" примерно в 30 миллионов фунтов. Сам 21-летний голландец готов присоединиться к команде Хау.
31.12.2021 00:05
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