Лукаку заявил, что несчастен в "Челси" и хочет назад в "Интер"

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку дал интервью, которое может шокировать фанатов лондонского клуба.

С момента победы в Серии А с "Интером" в прошлом сезоне Лукаку несколько раз на публику говорил, что останется на "Сан-Сиро", а затем ушел в "Челси" по сделке стоимостью 97.5 млн. фунтов.



Ромелу провожали из Милана практически как предателя, однако 28-летний бельгиец сохранил самые теплые чувства о клубе, в котором он провел два года.



Теперь Лукаку хочет вернуться в "Интер", потому что Ромелу не нравится тактика главного тренера "синих" Томаса Тухеля.



"В физическом плане я в порядке. Но меня не устраивает ситуация в "Челси". Тухель предпочитает играть по другой схеме, но я не опущу руки, я буду профессионалом. Меня не устраивает ситуация, но я профессионал, и я не могу сдаться сейчас".



"Думаю, случившееся летом не должно было случиться таким образом... Я имею ввиду ту манеру, в которой я покинул клуб и в которой взаимодействовал с фанатами "Интера". Это тревожит меня, но то было неподходящее время объясняться".



"Сейчас правильное время, чтобы выразить свои чувства. Я всегда говорил, что "Интер" в моем сердце. Я знаю, что вернусь в "Интер", я правда надеюсь на это. Я люблю Италию, и это правильный момент, чтобы рассказать людям правду".



"Я от всегда сердца надеюсь вернуться в "Интер" не в конце своей карьеры, а когда я все еще буду на топ-уровне, чтобы вместе выиграть больше трофеев", — сообщил Лукаку Sky Itlay.