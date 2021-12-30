Лукаку заявил, что несчастен в "Челси" и хочет назад в "Интер"
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку дал интервью, которое может шокировать фанатов лондонского клуба.
С момента победы в Серии А с "Интером" в прошлом сезоне Лукаку несколько раз на публику говорил, что останется на "Сан-Сиро", а затем ушел в "Челси" по сделке стоимостью 97.5 млн. фунтов.
Ромелу провожали из Милана практически как предателя, однако 28-летний бельгиец сохранил самые теплые чувства о клубе, в котором он провел два года.
Теперь Лукаку хочет вернуться в "Интер", потому что Ромелу не нравится тактика главного тренера "синих" Томаса Тухеля.
"В физическом плане я в порядке. Но меня не устраивает ситуация в "Челси". Тухель предпочитает играть по другой схеме, но я не опущу руки, я буду профессионалом. Меня не устраивает ситуация, но я профессионал, и я не могу сдаться сейчас".
"Думаю, случившееся летом не должно было случиться таким образом... Я имею ввиду ту манеру, в которой я покинул клуб и в которой взаимодействовал с фанатами "Интера". Это тревожит меня, но то было неподходящее время объясняться".
"Сейчас правильное время, чтобы выразить свои чувства. Я всегда говорил, что "Интер" в моем сердце. Я знаю, что вернусь в "Интер", я правда надеюсь на это. Я люблю Италию, и это правильный момент, чтобы рассказать людям правду".
"Я от всегда сердца надеюсь вернуться в "Интер" не в конце своей карьеры, а когда я все еще буду на топ-уровне, чтобы вместе выиграть больше трофеев", — сообщил Лукаку Sky Itlay.
30.12.2021 23:00
Просмотров: 1808
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Последние комментарии:
Что и требовалось доказать.
Негры тупые долбаебы, хуже них только конченые обиженные тупоманки
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вуахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
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12.08.2021 21:00 #
sellman
Чемпионси, приветульси!
ИМПЕРАТОРЫ подписали лучшего ЦФ мира!
Императорси, бравси!!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/87659/?c=1
12.08.2021 21:04 #
thegodfather
просто на изе подписали императора!!!!
адекватно - за эти деньги самый реальный и топовый варик на рынке.
Источник: http://fapl.ru/posts/87659/?c=1
12.08.2021 21:06 #
staryi-eblan
За жалкие 97.5 миллионов фунтов был подписан один из лучших страйкеров Европы.
Грановская - маг. Императрица!
Источник: http://fapl.ru/posts/87659/?c=1
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Хахахаха а сколько надежд на черного было
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Итальянские бананы наверное вкуснее
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Ну тк он не сказал, что хочет щас свалить в Интер. Норм Миха обосцал заголовком собравшихся.
А вообще, на самом деле поебсти, чего он там песдит, его не пресс-секретарем покупали, посему результаты на поле будут влиять, сольют ли его из Челси или оставят.
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Сука эти негры заебали ,нытики ебучие
(ответить)
кто это?
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Лукаку своим откровением доброе дело сделал
На 2 дня фапл от пенсов очистил
пенсопитеки теперь будут сидет под шконкой
(ответить)
ваще на похуй, если интер отвалит сотку обратно
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третья нога Лукаки
во рту у их фанатов
ха-ха-ха
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Вот это поворот. Не прошло и полгода.
Третья нога Лукаки стучится пенсам в клоаки уххаххааххааххх
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Всегда говорил и продолжу говорить, что нефиг его было возвращать. Он одно большое дитя, которое вечно ноет, а его футбольные качества не на столько хороши, чтобы потыкать его нытью.
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Второй Погбээ
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Какие фанаты, такой и клуб - помойка)
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все, абслютно все ссут на вротвыебанного членососа88
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реально кринж
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Хахахахахахахахах блеать. Зае6ись ой как зае6ись)) положил свой чёрный xуй на влажные фантазии гпенсов))
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