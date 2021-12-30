Лукаку заявил, что несчастен в "Челси" и хочет назад в "Интер"

Ромелу Лукаку Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку дал интервью, которое может шокировать фанатов лондонского клуба.

С момента победы в Серии А с "Интером" в прошлом сезоне Лукаку несколько раз на публику говорил, что останется на "Сан-Сиро", а затем ушел в "Челси" по сделке стоимостью 97.5 млн. фунтов.

Ромелу провожали из Милана практически как предателя, однако 28-летний бельгиец сохранил самые теплые чувства о клубе, в котором он провел два года.

Теперь Лукаку хочет вернуться в "Интер", потому что Ромелу не нравится тактика главного тренера "синих" Томаса Тухеля.

"В физическом плане я в порядке. Но меня не устраивает ситуация в "Челси". Тухель предпочитает играть по другой схеме, но я не опущу руки, я буду профессионалом. Меня не устраивает ситуация, но я профессионал, и я не могу сдаться сейчас".

"Думаю, случившееся летом не должно было случиться таким образом... Я имею ввиду ту манеру, в которой я покинул клуб и в которой взаимодействовал с фанатами "Интера". Это тревожит меня, но то было неподходящее время объясняться".

"Сейчас правильное время, чтобы выразить свои чувства. Я всегда говорил, что "Интер" в моем сердце. Я знаю, что вернусь в "Интер", я правда надеюсь на это. Я люблю Италию, и это правильный момент, чтобы рассказать людям правду".

"Я от всегда сердца надеюсь вернуться в "Интер" не в конце своей карьеры, а когда я все еще буду на топ-уровне, чтобы вместе выиграть больше трофеев", — сообщил Лукаку Sky Itlay.


Метки Интер, Лукаку, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1808

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 31.12.2021 00:10 # naby-keita
    Что и требовалось доказать.
    Негры тупые долбаебы, хуже них только конченые обиженные тупоманки

    (ответить)

  2. true-manc 30.12.2021 23:58 # true-manc
    вуахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха

    (ответить)

  3. unclearness 30.12.2021 23:56 # unclearness
    12.08.2021 21:00 #
    sellman
    Чемпионси, приветульси!
    ИМПЕРАТОРЫ подписали лучшего ЦФ мира!
    Императорси, бравси!!!!
    Источник: http://fapl.ru/posts/87659/?c=1

    12.08.2021 21:04 #
    thegodfather
    просто на изе подписали императора!!!!
    адекватно - за эти деньги самый реальный и топовый варик на рынке.
    Источник: http://fapl.ru/posts/87659/?c=1

    12.08.2021 21:06 #
    staryi-eblan
    За жалкие 97.5 миллионов фунтов был подписан один из лучших страйкеров Европы.
    Грановская - маг. Императрица!
    Источник: http://fapl.ru/posts/87659/?c=1

    (ответить)

  4. yaxaaabalya 30.12.2021 23:53 # yaxaaabalya
    Хахахаха а сколько надежд на черного было

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  5. ganinilyha 30.12.2021 23:52 # ganinilyha
    Итальянские бананы наверное вкуснее

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  6. m-ballack 30.12.2021 23:43 # m-ballack
    Ну тк он не сказал, что хочет щас свалить в Интер. Норм Миха обосцал заголовком собравшихся.

    А вообще, на самом деле поебсти, чего он там песдит, его не пресс-секретарем покупали, посему результаты на поле будут влиять, сольют ли его из Челси или оставят.

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  7. edgarkuznetsov 30.12.2021 23:37 # edgarkuznetsov
    Сука эти негры заебали ,нытики ебучие

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  8. geniusss 30.12.2021 23:34 # geniusss
    кто это?

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  9. unclearness 30.12.2021 23:25 # unclearness
    Лукаку своим откровением доброе дело сделал
    На 2 дня фапл от пенсов очистил
    пенсопитеки теперь будут сидет под шконкой

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  10. g3ndalf 30.12.2021 23:25 # g3ndalf
    ваще на похуй, если интер отвалит сотку обратно

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  11. ian 30.12.2021 23:17 # ian
    третья нога Лукаки
    во рту у их фанатов
    ха-ха-ха

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  12. apl-nash 30.12.2021 23:17 # apl-nash
    Вот это поворот. Не прошло и полгода.
    Третья нога Лукаки стучится пенсам в клоаки уххаххааххааххх

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  13. hachidlo 30.12.2021 23:14 # hachidlo
    Всегда говорил и продолжу говорить, что нефиг его было возвращать. Он одно большое дитя, которое вечно ноет, а его футбольные качества не на столько хороши, чтобы потыкать его нытью.

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  14. makeewadim 30.12.2021 23:14 # makeewadim
    Второй Погбээ

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  15. vertigo-92 30.12.2021 23:13 # vertigo-92
    Какие фанаты, такой и клуб - помойка)

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  16. wilegend 30.12.2021 23:10 # wilegend
    все, абслютно все ссут на вротвыебанного членососа88

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  17. pozitiv4ik 30.12.2021 23:10 # pozitiv4ik
    реально кринж

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  18. slash-lfc 30.12.2021 23:06 # slash-lfc
    Хахахахахахахахах блеать. Зае6ись ой как зае6ись)) положил свой чёрный xуй на влажные фантазии гпенсов))

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