Галлас назвал двух лучших защитников в Премьер-Лиге
Экс-звезда "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма" Вильям Галлас назвал двух лучших защитников в Премьер-Лиге.
Долгое время эталоном современного центрального защитника считался Виргил Ван Дейк, однако Галлас считает, что в данный момент Тиаго Силва из "Челси" и Рубен Диаш из "Манчестер Сити" превосходят вице-капитана "Ливерпуля".
"Я назову двоих. Я назову Тиаго Силву, потому что он всегда играет на пределе возможностей. Он волшебным образом выступает за "Челси", а выступать в Премьер-Лиге, как вы знаете, непросто. Это требует очень хорошей физической готовности".
"При этом Тиаго Силве уже 36 лет, и он босс этой линии защиты. Он зрел, он опытен. Игроки вроде Рюдигера и Чалобы, играя рядом с Тиаго Силвой, чувствуют себя надежно".
"Тиаго Силва, обладая таким опытом, берет всю ответственность на свои плечи. Тиаго Силва — один из лучших защитников в Премьер-Лиге".
"Также есть Рубен Диаш в "Манчестер Сити". Он очень силен. Он очень внимательный защитник, и он не совершат много фолов".
"Он хорошо взаимодействует с остальной командой. Он говорит не так много, но в этом и нет необходимости. Он выглядит сильно", — цитирует Галласа The Sun.
30.12.2021 22:00
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Последние комментарии:
Это правда
ван дик после травмы - дерьмо, только скузнявые кретины будут спорить. Впрочем, и до травмы он был жутко распиарен визгливой портовней.
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Диаш топарь,оч нравится эта фотка с ним
https://twitter.com/CFC_Felix_/status/1474727571174604801?t=vmPkXWZB0YH0YgwBbh0_8A&;s=19
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ШУТЫ!!!
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