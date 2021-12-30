Экс-звезда "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма" Вильям Галлас назвал двух лучших защитников в Премьер-Лиге.

Долгое время эталоном современного центрального защитника считался Виргил Ван Дейк, однако Галлас считает, что в данный момент Тиаго Силва из "Челси" и Рубен Диаш из "Манчестер Сити" превосходят вице-капитана "Ливерпуля".



"Я назову двоих. Я назову Тиаго Силву, потому что он всегда играет на пределе возможностей. Он волшебным образом выступает за "Челси", а выступать в Премьер-Лиге, как вы знаете, непросто. Это требует очень хорошей физической готовности".



"При этом Тиаго Силве уже 36 лет, и он босс этой линии защиты. Он зрел, он опытен. Игроки вроде Рюдигера и Чалобы, играя рядом с Тиаго Силвой, чувствуют себя надежно".



"Тиаго Силва, обладая таким опытом, берет всю ответственность на свои плечи. Тиаго Силва — один из лучших защитников в Премьер-Лиге".



"Также есть Рубен Диаш в "Манчестер Сити". Он очень силен. Он очень внимательный защитник, и он не совершат много фолов".



"Он хорошо взаимодействует с остальной командой. Он говорит не так много, но в этом и нет необходимости. Он выглядит сильно", — цитирует Галласа The Sun.