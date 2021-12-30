Галлас назвал двух лучших защитников в Премьер-Лиге

Тиаго Силва Экс-звезда "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма" Вильям Галлас назвал двух лучших защитников в Премьер-Лиге.

Долгое время эталоном современного центрального защитника считался Виргил Ван Дейк, однако Галлас считает, что в данный момент Тиаго Силва из "Челси" и Рубен Диаш из "Манчестер Сити" превосходят вице-капитана "Ливерпуля".

"Я назову двоих. Я назову Тиаго Силву, потому что он всегда играет на пределе возможностей. Он волшебным образом выступает за "Челси", а выступать в Премьер-Лиге, как вы знаете, непросто. Это требует очень хорошей физической готовности".

"При этом Тиаго Силве уже 36 лет, и он босс этой линии защиты. Он зрел, он опытен. Игроки вроде Рюдигера и Чалобы, играя рядом с Тиаго Силвой, чувствуют себя надежно".

"Тиаго Силва, обладая таким опытом, берет всю ответственность на свои плечи. Тиаго Силва — один из лучших защитников в Премьер-Лиге".

"Также есть Рубен Диаш в "Манчестер Сити". Он очень силен. Он очень внимательный защитник, и он не совершат много фолов".

"Он хорошо взаимодействует с остальной командой. Он говорит не так много, но в этом и нет необходимости. Он выглядит сильно", — цитирует Галласа The Sun.


Метки Галлас, Диаш, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 30.12.2021 22:09 # true-manc
    Это правда

    ван дик после травмы - дерьмо, только скузнявые кретины будут спорить. Впрочем, и до травмы он был жутко распиарен визгливой портовней.

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  2. jirrort 30.12.2021 22:08 # jirrort
    Диаш топарь,оч нравится эта фотка с ним

    https://twitter.com/CFC_Felix_/status/1474727571174604801?t=vmPkXWZB0YH0YgwBbh0_8A&;s=19

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  3. apl-nash 30.12.2021 22:04 # apl-nash
    ШУТЫ!!!

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