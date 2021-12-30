Нападающий "Лестера" Джейми Варди пропустит до месяца с травмой задней поверхности бедра.

Варди усугубил состояние своего бедра в столкновении с защитником Жоэлем Матипом во время победного для "Лестера" матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувший вторник (1:0).



Изначально Джейми пожаловался на бедро еще во время матча Кубка Лиги против того же "Ливерпуля" на прошлой неделе, в качестве меры предосторожности пропустив выезд к "Манчестер Сити" на Boxing Day.



Теперь 35-летний нападающий, забивший 11 голов в 22 матчах этого сезона за "лис", рискует задержаться в лазарете до конца января.



"Джейми вне игры. Это займет от трех до четырех недель. Это задняя поверхности бедра. Он мог терпеть и хотел терпеть, но обследование показало, что ему нужно остановиться", — цитирует главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса Sky Sports.