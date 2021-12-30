"Челси" не удалось досрочно вернуть Эмерсона Палмери

"Лион" отказался досрочно прекратить аренду левого защитника "Челси" Эмерсона Палмери.

Накануне Бен Чилуэлл перенес операцию на связках колена и теперь, как ожидается, вернется уже в следующем сезоне. Это оставляет главного тренера "Челси" Томаса Тухеля только с 31-летним Маркосом Алонсо слева в обороне.



По информации L'Equipe, "синие" хотели решить эту проблему отзывом в январе Эмерсона, который в августе был отправлен в аренду в "Лион".



Однако "Лион" отклонил запрос "Челси" о досрочном прекращении аренды, решив оставить 27-летнего итальянца у себя до конца сезона.



Согласно слухам, "синие" также проявляют интерес к Люке Диню из "Эвертона" и Тео Эрнандесу из "Милана".