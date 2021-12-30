"Челси" не удалось досрочно вернуть Эмерсона Палмери

Эмерсон Палмери "Лион" отказался досрочно прекратить аренду левого защитника "Челси" Эмерсона Палмери.

Накануне Бен Чилуэлл перенес операцию на связках колена и теперь, как ожидается, вернется уже в следующем сезоне. Это оставляет главного тренера "Челси" Томаса Тухеля только с 31-летним Маркосом Алонсо слева в обороне.

По информации L'Equipe, "синие" хотели решить эту проблему отзывом в январе Эмерсона, который в августе был отправлен в аренду в "Лион".

Однако "Лион" отклонил запрос "Челси" о досрочном прекращении аренды, решив оставить 27-летнего итальянца у себя до конца сезона.

Согласно слухам, "синие" также проявляют интерес к Люке Диню из "Эвертона" и Тео Эрнандесу из "Милана".


Метки Лион, Палмери, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. elprimer 30.12.2021 20:39 # elprimer
    Скорее всего отказ с подачи игрока. Не хочет возвращаться в синию помойку, которую многие по непонятной причине называют стэмфорд бридж.

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  2. chebrec 30.12.2021 20:27 # chebrec
    Это какой-то позор.

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  3. wilegend 30.12.2021 20:20 # wilegend
    все, абслютно все ссут на вротвыебанного членососа88

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  4. flash25rus 30.12.2021 20:14 # flash25rus
    Зачем их спрашивать, разорвать арендное соглашение и заплатить если выдвинут финансовые требования. Это не важно. Игрок отличный. Получше Алонсо будет. Да и с Чилвелом поборолся бы за старт. Удивительно, что его все время морозили на лавке.

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