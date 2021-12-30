Чилуэлл перенес операцию на колене
Левый защитник "Челси" Бен Чилуэлл был успешно прооперирован и теперь приступает к реабилитации.
Напомним, Чилуэлл находится вне игры с 23 ноября, когда в матче Лиги Чемпионов против "Ювентуса" он получил травму крестообразных связок колена.
Ранее на текущей неделе "Челси" объявил, что ставка медицинского штаба на консервативное лечение себя не оправдала, и теперь Бен направляется под нож хирурга.
"Просто хочу, чтобы каждый знал, что вчерашняя операция прошла успешно. Я настроен очень позитивно и мотивирован работать как зверь, чтобы вскоре вернуться к парням на поле и помочь этому замечательному клубу выиграть больше трофеев. Спасибо всем вам за поддержку и приятные слова", — написал Чилуэлл в твиттере в четверг.
Добавим, сроки восстановления Бена не называются, однако ожидается, что 25-летний игрок сборной Англии пропустит остаток сезона.
30.12.2021 19:00
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