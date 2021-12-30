Чилуэлл перенес операцию на колене

Бен Чилуэлл Левый защитник "Челси" Бен Чилуэлл был успешно прооперирован и теперь приступает к реабилитации.

Напомним, Чилуэлл находится вне игры с 23 ноября, когда в матче Лиги Чемпионов против "Ювентуса" он получил травму крестообразных связок колена.

Ранее на текущей неделе "Челси" объявил, что ставка медицинского штаба на консервативное лечение себя не оправдала, и теперь Бен направляется под нож хирурга.

"Просто хочу, чтобы каждый знал, что вчерашняя операция прошла успешно. Я настроен очень позитивно и мотивирован работать как зверь, чтобы вскоре вернуться к парням на поле и помочь этому замечательному клубу выиграть больше трофеев. Спасибо всем вам за поддержку и приятные слова", — написал Чилуэлл в твиттере в четверг.

Добавим, сроки восстановления Бена не называются, однако ожидается, что 25-летний игрок сборной Англии пропустит остаток сезона.


Метки травмы, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2021 19:00

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  1. englandonelove 30.12.2021 19:37 # englandonelove
    Бледная тень КОРОЛЯ Канселу

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  2. meshuggah 30.12.2021 19:33 # meshuggah
    Лучший лз опл и ебырь подзалупников

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  3. hunter022 30.12.2021 19:32 # hunter022
    Вернётся ровно через год

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  4. b84 30.12.2021 19:31 # b84
    https://www.youtube.com/watch?v=U5TqIdff_DQ

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  5. chelsiukpro 30.12.2021 19:16 # chelsiukpro
    Здоровья!

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