Опальный нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг досрочно уехал в сборную Габона.

Напомним, всем игрокам, принимающим участие в Кубке Африки, было разрешено задержаться в своих клубах до 3 января.



Однако для Обамеянга это не имеет никакого смысла, потому что он не играет за "Арсенал" с 6 декабря. Пьер-Эмерик угодил в опалу к наставнику "канониров" Микелю Артете, который лишил его капитанской повязки и отстранил от тренировок и матчей команды.



Матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" 1 января станет очередным, который пропустит Обамеянг. Как сообщает The Athletic, 32-летний нападающий уже прибыл в Дубай, где габонская сборная, которая стартует на Кубке Африке матчем против Коморских островов 10 числа, проводит тренировочный сбор.



В двух других матчах группового этапа габонцы, чьим капитаном Обамеянг как раз является, сыграют против Ганы и Марокко.



Добавим, что в четырех матчах без Обамеянга "Арсенал" забил 14 голов — против 18 в 15 предыдущих матчах.