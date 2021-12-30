Кавани отказался выйти в стартовом составе против "Ньюкасла"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признался, что нападающий Эдинсон Кавани отказался от места в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

В минувший понедельник именно Кавани избавил "Юнайтед" от поражения на "Сент-Джеймс Парк" (1:1), отличившись после своего выхода на замену в перерыве.



Изначально Рангник хотел выпустить Эдинсона с первых минут, однако 33-летний уругваец чувствовал, что его форма недостаточно хороша для этого".



"Вообще-то, в предыдущие дни я размышлял о том, чтобы выпустить его в стартовом составе. Я поговорил с ним за день до матча, и он не чувствовал себя комфортно, чтобы выйти с самого начала".



"Он не был уверен в своей физической форме, но после того, как к перерыву счет стал 1:0 не в нашу пользу, нам нужно было больше рисковать, нам нужно было что-нибудь изменить, и поэтому мы выпустили его с Джейдоном (Санчо)", — цитирует Рангника официальный веб-сайт "Юнайтед".