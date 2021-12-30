Бент предсказывает, что Кейн заключит новый контракт с "Тоттенхэмом"
Экс-нападающий сборной Англии Даррен Бент поделился своим "инсайдом" из "Тоттенхэма" о том, что нападающий "шпор" Харри Кейн собирается заключить новый контракт.
Кажется, Кейн только сейчас начинает приходить в себя после того, как минувшим летом "Тоттенхэм" заблокировал его трансфер в "Манчестер Сити".
Та сага оставила чувство недосказанности. Будущее 28-летнего Кейна остается предметом спекуляций, однако Бент, выступавший за "шпор" с 2007 по 2009 год, ожидает, что его бывший клуб попытается убрать эту неопределенность.
"До меня дошел слух, что он может остаться и заключить новый контракт с "Тоттенхэмом".
"И тут ты начинаешь думать: "А как теперь поступит "Манчестер Сити"? Они отпустили Феррана Торреса, и это выглядит странным, потому что теперь у них нет центрального нападающего".
"Или они освободили место для Эрлинга Холанда? Возможно, именно поэтому Кейн собирается остаться и заключить новый контракт".
"Это то, что я слышал. Ходит такой слух".
"Это было бы великолепно для фанатов "Тоттенхэма". Означает ли это, что "Манчестер Сити" выберет кого-то помоложе? Все-таки Холанда?" — сообщил Бент talkSPORT.
30.12.2021 15:00
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Что продлевать, если уже есть действующий долгосрочный контракт, а сам Кейн сейчас играет хуже деда Кавани.
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