Бент предсказывает, что Кейн заключит новый контракт с "Тоттенхэмом"

Экс-нападающий сборной Англии Даррен Бент поделился своим "инсайдом" из "Тоттенхэма" о том, что нападающий "шпор" Харри Кейн собирается заключить новый контракт.

Кажется, Кейн только сейчас начинает приходить в себя после того, как минувшим летом "Тоттенхэм" заблокировал его трансфер в "Манчестер Сити".



Та сага оставила чувство недосказанности. Будущее 28-летнего Кейна остается предметом спекуляций, однако Бент, выступавший за "шпор" с 2007 по 2009 год, ожидает, что его бывший клуб попытается убрать эту неопределенность.



"До меня дошел слух, что он может остаться и заключить новый контракт с "Тоттенхэмом".



"И тут ты начинаешь думать: "А как теперь поступит "Манчестер Сити"? Они отпустили Феррана Торреса, и это выглядит странным, потому что теперь у них нет центрального нападающего".



"Или они освободили место для Эрлинга Холанда? Возможно, именно поэтому Кейн собирается остаться и заключить новый контракт".



"Это то, что я слышал. Ходит такой слух".



"Это было бы великолепно для фанатов "Тоттенхэма". Означает ли это, что "Манчестер Сити" выберет кого-то помоложе? Все-таки Холанда?" — сообщил Бент talkSPORT.