Рамсдейл устроил забастовку, чтобы перейти в "Арсенал"

Голкипер Аарон Рамсдейл признался, что устроил забастовку в "Шеффилд Юнайтед", чтобы добиться своего трансфера в "Арсенал" минувшим летом.

Когда "Арсенал" только обратился к вылетевшим из Премьер-Лиги "клинкам", те назвали совершенно неадекватную цену за Рамсдейла.



Однако Аарон смог подвергнуть "Шеффилд Юнайтед" давлению, отказавшись играть и тренироваться, и тогда два клуба сошлись на 24 миллионах фунтах плюс бонусы.



"У меня не укладывалось в голове те ценники, которые поначалу озвучивались. Я думал: "Как кто-то может просить за меня 40 миллионов фунтов? Мы вылетели. 40 миллионов фунтов — это лишено смысла".



"Дошло до того, что я сказал: "Я понимаю вашу позицию, но это то, чего я хочу". Они пообещали, что не будут стоять на пути, если поступит предложение о покупке. И затем стали поступать предложения, а они их отклоняли. Я такой: "Но вы же говорили..."



"Они так задирали цену, говоря: "Если мы продадим тебя, то должны будем сразу расплатиться с "Борнмутом", и у нас останется лишь столько-то прибыли".



"Затем я отказался тренироваться в течение двух дней. Тренер тогда сказал: "Все нормально, он сыграет в среду". Наступил вторник, и я сказал: "Я не буду играть".



"Я не попал в заявку на матч в среду, а минут за 10 до начала игры я был уже на своем пути в "Арсенал", — цитирует Рамсдейла Daily Mail.