"Челси" отчитался об убытке в 146 миллионов фунтов

"Челси" отчитался об убытке в 145.6 млн. фунтов за финансовый год, оканчивающийся 30 июня.

В период с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 "Челси" заработал 416.8 млн. фунтов — на 7% больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Возросшие доходы от телетрансляций помогли "синим" смягчить эффект от игры без зрителей.



Достаточно сказать, что с проведения матчей на "Стэмфорд Бридж" клуб заработал в этот раз только 7.2 млн. фунтов — за полный сезон до пандемии коронавируса было 75.6 млн. фунтов.



Как уже было сказано, итоговый баланс оказался отрицательным. "Челси" ушел в минус на 145.6 млн. фунтов — против прибыли в 39.5 млн. фунтов годом ранее.



В отчетный период "синие" потратили 220.3 млн. фунтов на трансферы, укрепив свой состав игроками вроде Кая Хаверца, Бена Чилуэлла и Эдуара Менди. Покупка Ромелу Лукаку из "Интера" за 97.5 млн. фунтов будет отражена уже в следующем финансовом отчете.



Заработать на трансферах "Челси" удалось только 27.9 млн. фунтов — против 142.6 млн. фунтов в предыдущие 12 месяцев.



При этом на зарплаты "Челси" потратил 333 млн. фунтов. Средний оклад в команде Томаса Тухеля составляет 155 тыс. фунтов в неделю, сообщает Football.London.