"Челси" отчитался об убытке в 146 миллионов фунтов

Челси "Челси" отчитался об убытке в 145.6 млн. фунтов за финансовый год, оканчивающийся 30 июня.

В период с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 "Челси" заработал 416.8 млн. фунтов — на 7% больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Возросшие доходы от телетрансляций помогли "синим" смягчить эффект от игры без зрителей.

Достаточно сказать, что с проведения матчей на "Стэмфорд Бридж" клуб заработал в этот раз только 7.2 млн. фунтов — за полный сезон до пандемии коронавируса было 75.6 млн. фунтов.

Как уже было сказано, итоговый баланс оказался отрицательным. "Челси" ушел в минус на 145.6 млн. фунтов — против прибыли в 39.5 млн. фунтов годом ранее.

В отчетный период "синие" потратили 220.3 млн. фунтов на трансферы, укрепив свой состав игроками вроде Кая Хаверца, Бена Чилуэлла и Эдуара Менди. Покупка Ромелу Лукаку из "Интера" за 97.5 млн. фунтов будет отражена уже в следующем финансовом отчете.

Заработать на трансферах "Челси" удалось только 27.9 млн. фунтов — против 142.6 млн. фунтов в предыдущие 12 месяцев.

При этом на зарплаты "Челси" потратил 333 млн. фунтов. Средний оклад в команде Томаса Тухеля составляет 155 тыс. фунтов в неделю, сообщает Football.London.


Метки финансы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 30.12.2021 13:31 # chr1s8rown
    Заебис

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  2. chelsiukpro 30.12.2021 13:30 # chelsiukpro
    Думаю спаравятся ИМПЕРАТОРЫ! Скоро глянем как у других дела с прибылью и убытками!

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  3. tursa 30.12.2021 13:23 # tursa
    Лучший менеджмент в мире

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  4. empry 30.12.2021 13:10 # empry
    Уже не бизнес-кар?

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