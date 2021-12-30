Светская хроника за четверг
"Манчестер Сити" откладывает покупку нападающего до лета. Букайо Сака открыт к переходу в "Ливерпуль". Уго Льорис хочет назад в "Ниццу". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
Дортмундская "Боруссия" пытается предотвратить уход Эрлинга Холанда, готовя предложение о новом контракте с норвежским нападающим. (Bild)
"Манчестер Сити" подождет до лета с покупкой нападающего. "Горожане" сохраняют интерес к Харри Кейну из "Тоттенхэма" и держат в уме вариант с Холандом. (ESPN)
Вингер "Арсенала" Букайо Сака был бы заинтересован в переходе в "Ливерпуль". (Daily Mail)
Переговоры "Барселоны" с Усманом Дембеле о продлении истекающего в конце сезона контракта завершились провалом, и теперь вингер может быть продан в январе. (90min)
"Манчестер Юнайтед" готов позвать нападающего ПСЖ Мауро Икарди в случае расставания с Эдинсоном Кавани в январе. (Calciomercato)
"Юнайтед" решил побороться за бразильского вингера "Лидса" Рафинью. (Fichajes)
"Юнайтед" может купить защитника "Барселоны" Рональда Араухо, оцениваемого в 30 миллионов фунтов. (El Nacional)
Покупка полузащитника — приоритет для наставника "Юнайтед" Ральфа Рангника в январе. (Manchester Evening News)
"Челси" сделал запрос насчет доступности левого защитника "Милана" Тео Эрнандеса, однако "россонери" хотят за свою звезду свыше 50 млн. фунтов. (Tuttposport)
Среди трансферных целей "Челси" на январь значатся защитники Максенс Лакруа из "Вольфсбурга", Атилла Салаи из "Фенербахче" и Жюль Кунде из "Севильи". (Daily Express)
Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис заинтересован в возвращении в "Ниццу". (Foot Mercato)
"Милан" обратился к "Вест Хэму" насчет аренды защитника Иссы Диопы. (Calciomercato)
"Ливерпуль" и "Ньюкасл" заинтересованы в 20-летнем нападающем "Олимпиакоса" Агибу Камара. (Foot Mercato)
"Бешикташ" договаривается по аренде 30-летнего нападающего "Эвертона" Дженка Тосуна. (Fanatik)
"Наполи" хочет защитника "Астон Виллы" Акселя Туанзебе, который принадлежит "Юнайтед". (The Sun)
"Норвич" открыт к продаже полузащитника Тодда Кантуэлла в следующем месяце. (The Sun)
Другое
Премьер-Лига не собирается менять правила насчет переноса матчей, несмотря на недовольство тренеров и публики. (Daily Mail)
Премьер-Лига обдумывает проведение отложенных матчей в вечера, когда играют в Лиге Чемпионов. (The Times)
Бывший капитан "Ньюкасла" Фабрисио Колоччини объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 39 лет. (Sky Sports)
Экс-полузащитник "Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм уладил вопрос насчет претензий государства об уходе от уплаты налогов и теперь может получить рыцарское звание. (The Sun)
В Китае футболистам запретили делать татуировки. (ESPN)
30.12.2021 12:00
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Последние комментарии:
Не думаю что игроки клуба с настоящим кубком АПЛ захотят переходить в клуб с единственным и картонным чемпионством
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Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден прокомментировал победу в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:0):
"Бля сматрите какой у меня цвет волос, ы"
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Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден прокомментировал победу в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:0). Он стал автором единственного гола.
«Это была важная победа. „Брентфорд“ доставил нам трудности. Это физически мощная команда, опасная при игре на стандартах. Нам нужно было не сбавлять обороты до финального свистка. Я горжусь командой. В период Рождества нельзя снимать ногу с педали газа. Нужно двигаться вперёд и сохранять концентрацию. У команды это получается. Вы видите, что мы набираем много очков.
В нашем чемпионате самая большая конкуренция, ты всегда рискуешь потерять очки. Но наша команда действует сосредоточенно и играет очень хорошо. Я доволен», — цитирует Фодена официальный сайт клуба.
КОРОЛИ!!!
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Ля пенсы, купите Кукурелью, шо тупите
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (1:0). Этот успех стал для «горожан» 10-м кряду в чемпионате.
«Мы смогли показать свою лучшую игру. Мы действовали с умом, ведь нам противостояла лучшая команда Премьер-лиги по игре на стандартах. Соперник доказал это на первом же угловом. Во втором тайме мы играли гораздо лучше.
Решающим стал класс игроков. Это отличная победа. Теперь нам нужно как можно лучше восстановиться к игре в 15:30 1 января. Мы победили в матче, но это лишь конец декабря, впереди много игр.
Просто посмотрите на результаты «Брентфорда» в этом сезоне. Это непростой соперник. Они очень хороши в своей манере игры. В матче с таким соперником мы сыграли идеально», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.
КОРОЛЬ!!!
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в чемпиоскую гонку вклинитья возможно, тут осечек мс ждать, наверстать форму и нагнуть лфк и мс.
ясен куй если всосем ман ситу, то 11 очей это уже овердокуя.
Кароче январь определит все.
С другой стороны если апл сольем, все силы как в прошлом сезоне можно будет на лч бросить, тем паче что жребий благоволит...к весне форму наберет, травмированные вернуться.
обьективно в апл челси не прет, а это уже не признак чемпионов...и тут дело не в самой игре...1-1 с бернли, эвертоном и брайтоном, это 6 потерянных очей при абсолюиной тупости, когда голы прилетают от ниоткуда...что пернли что эве должны были 5-0 слетать...в итоге с первого полумомента забивают дуры...про матч с вх молчу...но там ничья была бы справедливой...офк 3-ий гол вх эта дура лютая
опять таки это говорит о диком нефарте конкретно в апл.
либо каким-то чудом вклиниваемся в гонку, либо отдаем силы на кубковые турниры, благо учавствуем пока по всех турнирах и хорошие шансы как минимум на данный момент на +2 чашки. ЛЧ уже будем по ситуации смотреть...че будет весной куй его знает
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1 Манчестер Сити 20 50
...
3 Ливерпуль 19 41
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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> "Манчестер Сити" подождет до лета с покупкой нападающего. "Горожане" сохраняют интерес к Харри Кейну из "Тоттенхэма" и держат в уме вариант с Холандом. (ESPN)
КОРОЛИ!!!
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Тухлый всю команду загонял к середине сезона
Все ломаются игры нет чисто тупой физрук
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Наконец и Сити смогут играть по средам до лета.
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че там , Тухелян попал в суровые реалии апл и поплыл ?
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Хотят какую-то саку подкинуть
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Я не хочу Букайо братишечки!
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