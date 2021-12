Светская хроника за четверг

"Манчестер Сити" откладывает покупку нападающего до лета. Букайо Сака открыт к переходу в "Ливерпуль". Уго Льорис хочет назад в "Ниццу". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Дортмундская "Боруссия" пытается предотвратить уход Эрлинга Холанда, готовя предложение о новом контракте с норвежским нападающим. (Bild)



"Манчестер Сити" подождет до лета с покупкой нападающего. "Горожане" сохраняют интерес к Харри Кейну из "Тоттенхэма" и держат в уме вариант с Холандом. (ESPN)



Вингер "Арсенала" Букайо Сака был бы заинтересован в переходе в "Ливерпуль". (Daily Mail)



Переговоры "Барселоны" с Усманом Дембеле о продлении истекающего в конце сезона контракта завершились провалом, и теперь вингер может быть продан в январе. (90min)



"Манчестер Юнайтед" готов позвать нападающего ПСЖ Мауро Икарди в случае расставания с Эдинсоном Кавани в январе. (Calciomercato)



"Юнайтед" решил побороться за бразильского вингера "Лидса" Рафинью. (Fichajes)



"Юнайтед" может купить защитника "Барселоны" Рональда Араухо, оцениваемого в 30 миллионов фунтов. (El Nacional)



Покупка полузащитника — приоритет для наставника "Юнайтед" Ральфа Рангника в январе. (Manchester Evening News)



"Челси" сделал запрос насчет доступности левого защитника "Милана" Тео Эрнандеса, однако "россонери" хотят за свою звезду свыше 50 млн. фунтов. (Tuttposport)



Среди трансферных целей "Челси" на январь значатся защитники Максенс Лакруа из "Вольфсбурга", Атилла Салаи из "Фенербахче" и Жюль Кунде из "Севильи". (Daily Express)



Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис заинтересован в возвращении в "Ниццу". (Foot Mercato)



"Милан" обратился к "Вест Хэму" насчет аренды защитника Иссы Диопы. (Calciomercato)



"Ливерпуль" и "Ньюкасл" заинтересованы в 20-летнем нападающем "Олимпиакоса" Агибу Камара. (Foot Mercato)



"Бешикташ" договаривается по аренде 30-летнего нападающего "Эвертона" Дженка Тосуна. (Fanatik)



"Наполи" хочет защитника "Астон Виллы" Акселя Туанзебе, который принадлежит "Юнайтед". (The Sun)



"Норвич" открыт к продаже полузащитника Тодда Кантуэлла в следующем месяце. (The Sun)



Другое



Премьер-Лига не собирается менять правила насчет переноса матчей, несмотря на недовольство тренеров и публики. (Daily Mail)



Премьер-Лига обдумывает проведение отложенных матчей в вечера, когда играют в Лиге Чемпионов. (The Times)



Бывший капитан "Ньюкасла" Фабрисио Колоччини объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 39 лет. (Sky Sports)



Экс-полузащитник "Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм уладил вопрос насчет претензий государства об уходе от уплаты налогов и теперь может получить рыцарское звание. (The Sun)



В Китае футболистам запретили делать татуировки. (ESPN)