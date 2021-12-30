Де Йонг считает Виейра фаворитом на роль преемника для Гвардиолы

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Найджел Де Йонг назвал главного тренера "Кристал Пэлас" Патрика Виейра фаворитом на роль преемника для Хосепа Гвардиолы.

Именно в "Сити" Виейра провел два заключительных года своей игровой карьеры, и именно "горожане" открыли для Патрика дверь к тренерской профессии.



Поработав некоторое время с молодежью на "Этихад", затем Виейра возглавил родственный "горожанам" "Нью-Йорк Сити". С минувшего лета Патрик тренирует "Пэлас", и Де Йонг ожидает однажды увидеть француза на место Гвардиоле — правда, этого, возможно, придется подождать.



"Патрика Виейра всегда будут связывать с работой в "Сити", учитывая его отношения с клубом".



"Он должен быть фаворитом на роль преемника Пепа. Он подавал пример, когда был игроком, и кажется, что он делает то же самое в качестве тренера. Переход от игрока к тренеру — это так сложно, но пока что Патрик очень хорош в "Кристал Пэлас".



"Он претендент номер один на работу с "Манчестер Сити".



"Я бы хотел, чтобы Пеп остался еще на 5-10 лет. Я хочу, чтобы это была эпоха вроде эпохи сэра Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед", когда он действительно привил свою ДНК клубу", — цитирует Де Йонга Daily Star.