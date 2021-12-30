Дайч: "Уровень заботы об игроках зашкаливает"

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч заявил, что его коллеги напрасно беспокоятся насчет недостаточной заботы Премьер-Лиги об игроках.

Ранее в декабре Юрген Клопп из "Ливерпуля", Томас Тухель из "Челси" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" неоднократно жаловались на то, что Премьер-Лига совершенно не бережет игроков, заставляя ослабленные коронавирусом команды играть по чрезвычайно плотному расписанию.



Например, Гвардиола даже заявил, что это может обернуться забастовкой игроков, но Дайч не думает, что здоровье игроков подвергается риску.



"В этом сезоне люди только и говорят насчет заботы об игроках".



"Если честно, я думаю, что с заботой о моих игроках все абсолютно великолепно. Их здоровье и благополучие находятся во главе наших приоритетов, и мы это хорошо обеспечиваем".



"Что касается вызовов, которые бросает нам ковид, то игроки получают всю необходимую информацию. Им оказывается медицинская поддержка, а Премьер-Лига предлагает им программу регулярного тестирования... Поэтому для меня вопрос заботы об игроках не стоит".



"Игроки и сами должны быть осторожны, но мне кажется, что уровень заботы о них зашкаливает", — сообщил Дайч Sky Sports.