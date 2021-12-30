Джеймс и Кристенсен пополнили лазарет "Челси"

После ничейного мата против "Брайтона" (1:1) лазарет "Челси" пополнился защитниками Рисом Джеймсом и Андреасом Кристенсеном.

Матч Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" накануне был завершен для Джеймса уже на 27-й минуте, тогда как Кристенсен кое-как продержался до перерыва и уже тогда был заменен.



Особенно тревожно главному тренеру "синих" Томасу Тухелю должно быть за Риса, который уезжал со стадиона на костылях.



"Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра, а Андрес Кристенсен — спины. Это практически все, что я знаю".



"Конечно, когда ты лишаешься двух игроков из линии обороны посреди матча, в первом тайме, то это ужасно", — цитирует Тухеля talkSPORT.



Добавим, в лазарете "Челси" также находятся Тиаго Силва, Рубен Лофтус-Чик и Бен Чилуэлл, причем последний в этом сезоне, вероятно, уже не сыграет. Еще несколько игроков, включая Тимо Вернера, восстанавливаются после коронавирусной болезни.



