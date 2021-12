Джеймс и Кристенсен пополнили лазарет "Челси"

После ничейного мата против "Брайтона" (1:1) лазарет "Челси" пополнился защитниками Рисом Джеймсом и Андреасом Кристенсеном.

Матч Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" накануне был завершен для Джеймса уже на 27-й минуте, тогда как Кристенсен кое-как продержался до перерыва и уже тогда был заменен.



Особенно тревожно главному тренеру "синих" Томасу Тухелю должно быть за Риса, который уезжал со стадиона на костылях.



"Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра, а Андрес Кристенсен — спины. Это практически все, что я знаю".



"Конечно, когда ты лишаешься двух игроков из линии обороны посреди матча, в первом тайме, то это ужасно", — цитирует Тухеля talkSPORT.



Добавим, в лазарете "Челси" также находятся Тиаго Силва, Рубен Лофтус-Чик и Бен Чилуэлл, причем последний в этом сезоне, вероятно, уже не сыграет. Еще несколько игроков, включая Тимо Вернера, восстанавливаются после коронавирусной болезни.





Reece James leaving Stamford Bridge on crutches.



Saindo de muletas. Não um bom sinal.

Momento difícil para o Chelsea com mais um ala contundido no dia que Ben Chilwell foi operado no ligamento cruzado. O time empatou em casa contra o Brighton. #ChelseaVsBrighton #chelsea pic.twitter.com/dqwW6K9jqT