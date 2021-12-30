Джеймс и Кристенсен пополнили лазарет "Челси"
После ничейного мата против "Брайтона" (1:1) лазарет "Челси" пополнился защитниками Рисом Джеймсом и Андреасом Кристенсеном.
Матч Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" накануне был завершен для Джеймса уже на 27-й минуте, тогда как Кристенсен кое-как продержался до перерыва и уже тогда был заменен.
Особенно тревожно главному тренеру "синих" Томасу Тухелю должно быть за Риса, который уезжал со стадиона на костылях.
"Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра, а Андрес Кристенсен — спины. Это практически все, что я знаю".
"Конечно, когда ты лишаешься двух игроков из линии обороны посреди матча, в первом тайме, то это ужасно", — цитирует Тухеля talkSPORT.
Добавим, в лазарете "Челси" также находятся Тиаго Силва, Рубен Лофтус-Чик и Бен Чилуэлл, причем последний в этом сезоне, вероятно, уже не сыграет. Еще несколько игроков, включая Тимо Вернера, восстанавливаются после коронавирусной болезни.
Reece James leaving Stamford Bridge on crutches.— Joao Castelo-Branco (@j_castelobranco) December 29, 2021
Saindo de muletas. Não um bom sinal.
Momento difícil para o Chelsea com mais um ala contundido no dia que Ben Chilwell foi operado no ligamento cruzado. O time empatou em casa contra o Brighton. #ChelseaVsBrighton #chelsea pic.twitter.com/dqwW6K9jqT
30.12.2021 08:00
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