Гвардиола не считает, что чемпионская гонка окончена

Оторвавшись на восемь очков от ближайшего преследователя, рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался признать, что судьба титула Премьер-Лиги уже предрешена.

Победа 0:1 в гостях у "Брентфорда" позволила "Сити" продлить свою выигрышную серию в Премьер-Лиге до 10 матчей и укрепить свое лидерство в таблице.



Если "горожане" обыграют в ближайшую субботу "Арсенал", то сделают свой отрыв двузначным, однако Гвардиола уверен, что интрига в чемпионской гонке все еще жива.



"Мы выиграли этот матч, и мы на хорошем ходу, но это только конец декабря, поэтому впереди еще много матчей. Да, мы оторвались на восемь очков, но предстоит разыграть еще 54".



"54 очка. Мы вели 4:0 против "Лестера", и через 20 минут счет вдруг стал 4:3. Спасибо за приятные слова, но я не собираюсь думать, что все уже решено, потому что "Челси" — чемпионы Европы, а "Ливерпуль" более чем исключителен".



"Мы выиграли 10 матчей подряд, и когда ты набрал 30 очков из 30, ты в хорошем положении. Но по-прежнему предстоит разыграть 54 очка. В субботу мы возвращаемся в Лондон в 12:30, поэтому давайте двигаться дальше", — цитирует Гвардиолу ESPN.