Тухель обвинил Майка Дина в двух ошибках
Главный тренер "Челси" Томас Тухель обрушился с критикой на рефери Майка Дина после упущенной победы против "Брайтона".
В среду вечером "Челси" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем противостоянии с "Брайтоном", пропустив ответный гол уже в компенсированное время — 1:1.
Свое разочарование после финального свистка Тухель решил направить на Дина, который, как он считает, прозевал нарушение Йоэла Велтмана на Кристиане Пулишиче в штрафной и напрасно остановил игру свистком перед тем, как Мейсон Маунт поразил пустые ворота "чаек".
"Если честно, обычно я бы этого никогда не сказал, но здесь был 100-процентный пенальти на Кристиане Пулишиче, а в эпизоде с Мейсоном Маунтом, прямо перед ответным голом, единоборство было 50 на 50".
"Зачем рефери вообще свистеть до того, как мяч окажется в сетке? У нас есть VAR для проверки. Почему он не мог подождать со свистком и затем проверить, был ли там фол?"
"Может, он так уверен? Или он хочет сохранить градус напряжения?"
"А пенальти — это посмешище. Это посмешище, что система VAR не вмешалась", — цитирует Тухеля Sky Sports.
30.12.2021 06:00
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Не надо обвинять судей, встретишься же потом с ним снова
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а то что лукаку двойку пробил и гол засчитали это норм
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Еще один поплыл...
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