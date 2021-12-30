Тухель обвинил Майка Дина в двух ошибках

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель обрушился с критикой на рефери Майка Дина после упущенной победы против "Брайтона".

В среду вечером "Челси" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем противостоянии с "Брайтоном", пропустив ответный гол уже в компенсированное время — 1:1.

Свое разочарование после финального свистка Тухель решил направить на Дина, который, как он считает, прозевал нарушение Йоэла Велтмана на Кристиане Пулишиче в штрафной и напрасно остановил игру свистком перед тем, как Мейсон Маунт поразил пустые ворота "чаек".

"Если честно, обычно я бы этого никогда не сказал, но здесь был 100-процентный пенальти на Кристиане Пулишиче, а в эпизоде с Мейсоном Маунтом, прямо перед ответным голом, единоборство было 50 на 50".

"Зачем рефери вообще свистеть до того, как мяч окажется в сетке? У нас есть VAR для проверки. Почему он не мог подождать со свистком и затем проверить, был ли там фол?"

"Может, он так уверен? Или он хочет сохранить градус напряжения?"

"А пенальти — это посмешище. Это посмешище, что система VAR не вмешалась", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Брайтон, Дин, Премьер-Лига, рефери, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2021 06:00

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Последние комментарии:




  1. ataman 30.12.2021 06:34 # ataman
    Не надо обвинять судей, встретишься же потом с ним снова

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  2. doc-05 30.12.2021 06:33 # doc-05
    а то что лукаку двойку пробил и гол засчитали это норм

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  3. bes-ter 30.12.2021 06:23 # bes-ter
    Еще один поплыл...

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