Тухель обвинил Майка Дина в двух ошибках

Главный тренер "Челси" Томас Тухель обрушился с критикой на рефери Майка Дина после упущенной победы против "Брайтона".

В среду вечером "Челси" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем противостоянии с "Брайтоном", пропустив ответный гол уже в компенсированное время — 1:1.



Свое разочарование после финального свистка Тухель решил направить на Дина, который, как он считает, прозевал нарушение Йоэла Велтмана на Кристиане Пулишиче в штрафной и напрасно остановил игру свистком перед тем, как Мейсон Маунт поразил пустые ворота "чаек".



"Если честно, обычно я бы этого никогда не сказал, но здесь был 100-процентный пенальти на Кристиане Пулишиче, а в эпизоде с Мейсоном Маунтом, прямо перед ответным голом, единоборство было 50 на 50".



"Зачем рефери вообще свистеть до того, как мяч окажется в сетке? У нас есть VAR для проверки. Почему он не мог подождать со свистком и затем проверить, был ли там фол?"



"Может, он так уверен? Или он хочет сохранить градус напряжения?"



"А пенальти — это посмешище. Это посмешище, что система VAR не вмешалась", — цитирует Тухеля Sky Sports.