"Челси" упустил победу против "Брайтона"
Не устояв перед натиском "Брайтона", "Челси" упустил победу уже в компенсированное время домашнего матча — 1:1.
Впервые с 16 октября в стартовом составе "синих" появился нападающий Ромелу Лукаку. Также с первых минут вышли Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта и Матео Ковачич. Эти четверо заменили Тиаго Силву, Трево Чалобу, Маркоса Алонсо и Нголо Канте.
В старт "чаек" вернулись" Йоэл Велтман, Ив Биссума и Солли Марч.
"Челси" на правах хозяев атаковал гораздо смелее в начале матча, а на 17-й минуте Аспиликуэта даже отметился попаданием в штангу после розыгрыша углового.
На 27-й минуте получивший травму Рис Джеймс уступил свое место на поле Алонсо, и почти сразу же "синие" открыли счет. Мейсон Маунт подал угловой, а Лукаку избавился от опекуна и пробил головой с отскоком от газона — 1:0.
"Брайтон" и до этого неплохо контролировал мяч и даже атаковал, но без завершения. Однако после пропущенного гола гости активизировались и в остатке тайма заставили Эдуара Менди совершить пару хороших сейвов.
Во втором тайме "чайки" продолжили смело идти вперед и раскрываться — и едва не поплатились за это. На 56-й минуте Хадсон-Одои и Маунт вдвоем вышли на одного защитника, однако у Каллума не получилась передача на свободного партнера.
Гости определенно перехватили инициативу, порой рискуя и оставляя сопернику возможности для контратак, однако время шло, а счет не менялся.
В концовке у "Брайтона", как показалось, закончились силы. "Челси" играл неторопливо и надежно, не гонясь за вторым голом.
Однако удержать победный счет "синим" не удалось. Уже в компенсированное время вышедший на замену Данни Уэлбек пробил головой из центра штрафной после навеса от Марка Кукурельи — 1:1.
Если брать весь матч целиком, то "Челси" сыграл его вторым номером, что нечасто случается на "Стэмфорд Бридж". Впрочем, это было бы вторично, одержи "синие" победу, но все-таки справедливость восторжествовала.
"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче
30.12.2021 00:30
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Последние комментарии:
Дааа, хули - чемп уже практически завершен. Сити первые, Челси/Ливерпуль 2/3 (ваще похуй кто выше тут), скорее всего ттх на четвертом. С НГ всех) залупульцы и пенсопитеки пока гавкали друг на друга, сити уже все порешал. п.с. 2 января ничья будет и официально интрига сдохнет)
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Забавный матч получился: без Канте возили Челси, но вели в счёте. С Канте возили уже Брайтон, но пропустили. Худший на поле - ебyчие Обои, самый тупой нигер, шо когда либо играл за Челси. Райт-Филипс был интереснее на поле. Ебанесса мало того, что переплюнул Вернера по проебам, так немец хотя бы сам себе создавал моменты и отрабатывал везде на поле
(ответить)
Петульяс комменты трёт ору
Ну что за комнатная конча
(ответить)
https://ibb.co/pJ8bvPd
(ответить)
КОРОЛИ!(
(ответить)
Поставить бы Челси бегунка Лемпти на вингера вместо Одои. Вот это было бы пздц топово... В защите ему нех делать, а в атаке он исполняет нереальные вещи...
(ответить)
Бегемотина Лукака конечно пи3дец, Дзюба не хуже
суки, верните мне Гиену Хосту ((((
(ответить)
А где братишка тру-манк?? Неужели Лишаил забанил??
(ответить)
ИМПЕРАТОРЫ вернутся сильнее!
(ответить)
Членсы не горите
2 января улетите в стратосферу на собственной пердольной тяге
А я пойду пока молдованочке в ротик дам
Сосет она прям збс
(ответить)
Ну ладно, хоть Сити короли.
(ответить)
2022 во дворе,а объебалси продолжает штамповать хуи в рот уехехехехехех
(ответить)
У Елаги две любимые тимы на Б. Брайтон и Бернли понимаш. Радуется, наверное, старичок.
(ответить)
Сценарии повторяется у голубятни... Бредфорд возит калалей при счёте 0-1
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Не смотрел, но одобряю.
Пздц сколько вариаций слова Челси. То объебальси, то залупенси.. Десятки. Хочешь так называй, хочешь так.
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Днище
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Ахсххсхсхаха норм так пенсы подняли настроеник перед Нг,так еще завтра мумука раскатает сволочей,норм так нахуярюсь на НГ уехехехехеххехе спс черная смерть лукаку за 130 уехехехеххп ахахахахаххахахах ПАШОЛ НОХОЙ!
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Бля нужны АНАЛитические выводы пидорастерки. Что пошло не так в этом матче, ведь Чесли так уверенно крушил все на своём пути…
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Членсы весь матч пытались головоебить с угловых и нырять на пенках вся игра Членси
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почти 4 дня до Пульки, должны отлежаться
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