"Челси" упустил победу против "Брайтона"

Челси Не устояв перед натиском "Брайтона", "Челси" упустил победу уже в компенсированное время домашнего матча — 1:1.

Впервые с 16 октября в стартовом составе "синих" появился нападающий Ромелу Лукаку. Также с первых минут вышли Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта и Матео Ковачич. Эти четверо заменили Тиаго Силву, Трево Чалобу, Маркоса Алонсо и Нголо Канте.

В старт "чаек" вернулись" Йоэл Велтман, Ив Биссума и Солли Марч.

"Челси" на правах хозяев атаковал гораздо смелее в начале матча, а на 17-й минуте Аспиликуэта даже отметился попаданием в штангу после розыгрыша углового.

На 27-й минуте получивший травму Рис Джеймс уступил свое место на поле Алонсо, и почти сразу же "синие" открыли счет. Мейсон Маунт подал угловой, а Лукаку избавился от опекуна и пробил головой с отскоком от газона — 1:0.

"Брайтон" и до этого неплохо контролировал мяч и даже атаковал, но без завершения. Однако после пропущенного гола гости активизировались и в остатке тайма заставили Эдуара Менди совершить пару хороших сейвов.

Во втором тайме "чайки" продолжили смело идти вперед и раскрываться — и едва не поплатились за это. На 56-й минуте Хадсон-Одои и Маунт вдвоем вышли на одного защитника, однако у Каллума не получилась передача на свободного партнера.

Гости определенно перехватили инициативу, порой рискуя и оставляя сопернику возможности для контратак, однако время шло, а счет не менялся.

В концовке у "Брайтона", как показалось, закончились силы. "Челси" играл неторопливо и надежно, не гонясь за вторым голом.

Однако удержать победный счет "синим" не удалось. Уже в компенсированное время вышедший на замену Данни Уэлбек пробил головой из центра штрафной после навеса от Марка Кукурельи — 1:1.

Если брать весь матч целиком, то "Челси" сыграл его вторым номером, что нечасто случается на "Стэмфорд Бридж". Впрочем, это было бы вторично, одержи "синие" победу, но все-таки справедливость восторжествовала.

"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2021 00:30

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Последние комментарии:




  1. blueisthecolor 30.12.2021 01:14 # blueisthecolor
    Дааа, хули - чемп уже практически завершен. Сити первые, Челси/Ливерпуль 2/3 (ваще похуй кто выше тут), скорее всего ттх на четвертом. С НГ всех) залупульцы и пенсопитеки пока гавкали друг на друга, сити уже все порешал. п.с. 2 января ничья будет и официально интрига сдохнет)

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  2. m-ballack 30.12.2021 01:07 # m-ballack
    Забавный матч получился: без Канте возили Челси, но вели в счёте. С Канте возили уже Брайтон, но пропустили. Худший на поле - ебyчие Обои, самый тупой нигер, шо когда либо играл за Челси. Райт-Филипс был интереснее на поле. Ебанесса мало того, что переплюнул Вернера по проебам, так немец хотя бы сам себе создавал моменты и отрабатывал везде на поле

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  3. felix-the-cat 30.12.2021 01:05 # felix-the-cat
    Петульяс комменты трёт ору
    Ну что за комнатная конча

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  4. lancerlancer1 30.12.2021 01:02 # lancerlancer1
    https://ibb.co/pJ8bvPd

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  5. felix-the-cat 30.12.2021 01:01 # felix-the-cat
    КОРОЛИ!(

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  6. skydreams 30.12.2021 00:59 # skydreams
    Поставить бы Челси бегунка Лемпти на вингера вместо Одои. Вот это было бы пздц топово... В защите ему нех делать, а в атаке он исполняет нереальные вещи...

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  7. lancerlancer1 30.12.2021 00:58 # lancerlancer1
    Бегемотина Лукака конечно пи3дец, Дзюба не хуже
    суки, верните мне Гиену Хосту ((((

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  8. slash-lfc 30.12.2021 00:55 # slash-lfc
    А где братишка тру-манк?? Неужели Лишаил забанил??

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  9. jirrort 30.12.2021 00:55 # jirrort
    ИМПЕРАТОРЫ вернутся сильнее!

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  10. felix-the-cat 30.12.2021 00:54 # felix-the-cat
    Членсы не горите

    2 января улетите в стратосферу на собственной пердольной тяге



    А я пойду пока молдованочке в ротик дам

    Сосет она прям збс

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  11. hachidlo 30.12.2021 00:53 # hachidlo
    Ну ладно, хоть Сити короли.

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  12. yaxaaabalya 30.12.2021 00:50 # yaxaaabalya
    2022 во дворе,а объебалси продолжает штамповать хуи в рот уехехехехехех

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  13. mancunia-planet 30.12.2021 00:47 # mancunia-planet
    У Елаги две любимые тимы на Б. Брайтон и Бернли понимаш. Радуется, наверное, старичок.

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  14. chelsiukpro 30.12.2021 00:47 # chelsiukpro
    Сценарии повторяется у голубятни... Бредфорд возит калалей при счёте 0-1

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  15. mancunia-planet 30.12.2021 00:45 # mancunia-planet
    Не смотрел, но одобряю.
    Пздц сколько вариаций слова Челси. То объебальси, то залупенси.. Десятки. Хочешь так называй, хочешь так.

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  16. edgarkuznetsov 30.12.2021 00:43 # edgarkuznetsov
    Днище

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  17. yaxaaabalya 30.12.2021 00:43 # yaxaaabalya
    Ахсххсхсхаха норм так пенсы подняли настроеник перед Нг,так еще завтра мумука раскатает сволочей,норм так нахуярюсь на НГ уехехехехеххехе спс черная смерть лукаку за 130 уехехехеххп ахахахахаххахахах ПАШОЛ НОХОЙ!

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  18. slash-lfc 30.12.2021 00:43 # slash-lfc
    Бля нужны АНАЛитические выводы пидорастерки. Что пошло не так в этом матче, ведь Чесли так уверенно крушил все на своём пути…

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  19. felix-the-cat 30.12.2021 00:42 # felix-the-cat
    Членсы весь матч пытались головоебить с угловых и нырять на пенках вся игра Членси

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  20. alexomck 30.12.2021 00:41 # alexomck
    почти 4 дня до Пульки, должны отлежаться

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