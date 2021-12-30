"Челси" упустил победу против "Брайтона"

Не устояв перед натиском "Брайтона", "Челси" упустил победу уже в компенсированное время домашнего матча — 1:1.

Впервые с 16 октября в стартовом составе "синих" появился нападающий Ромелу Лукаку. Также с первых минут вышли Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта и Матео Ковачич. Эти четверо заменили Тиаго Силву, Трево Чалобу, Маркоса Алонсо и Нголо Канте.



В старт "чаек" вернулись" Йоэл Велтман, Ив Биссума и Солли Марч.



"Челси" на правах хозяев атаковал гораздо смелее в начале матча, а на 17-й минуте Аспиликуэта даже отметился попаданием в штангу после розыгрыша углового.



На 27-й минуте получивший травму Рис Джеймс уступил свое место на поле Алонсо, и почти сразу же "синие" открыли счет. Мейсон Маунт подал угловой, а Лукаку избавился от опекуна и пробил головой с отскоком от газона — 1:0.



"Брайтон" и до этого неплохо контролировал мяч и даже атаковал, но без завершения. Однако после пропущенного гола гости активизировались и в остатке тайма заставили Эдуара Менди совершить пару хороших сейвов.



Во втором тайме "чайки" продолжили смело идти вперед и раскрываться — и едва не поплатились за это. На 56-й минуте Хадсон-Одои и Маунт вдвоем вышли на одного защитника, однако у Каллума не получилась передача на свободного партнера.



Гости определенно перехватили инициативу, порой рискуя и оставляя сопернику возможности для контратак, однако время шло, а счет не менялся.



В концовке у "Брайтона", как показалось, закончились силы. "Челси" играл неторопливо и надежно, не гонясь за вторым голом.



Однако удержать победный счет "синим" не удалось. Уже в компенсированное время вышедший на замену Данни Уэлбек пробил головой из центра штрафной после навеса от Марка Кукурельи — 1:1.



Если брать весь матч целиком, то "Челси" сыграл его вторым номером, что нечасто случается на "Стэмфорд Бридж". Впрочем, это было бы вторично, одержи "синие" победу, но все-таки справедливость восторжествовала.



"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче