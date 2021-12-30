"Арсенал" ведет переговоры с Закариа

"Арсенал" может приобрести полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закариа в январе.

Контракт Закария истекает в конце этого сезона, и в среду "Боруссия" официально объявила, что Денис собирается покинуть Гладбах.



"Денис Закариа уведомил клуб о своем намерении уйти летом после пяти сезонов выступлений", — говорится в заявлении "Боруссии".



25-летнего швейцарца сватают в различные клубы Европы, включая дортмундскую "Боруссию", "Баварию", "Рому", "Ювентус", "Барселону", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".



Однако Fussball Transfers утверждает, что ближе всех к Закария подобрался "Арсенал". "Канониры" уже ведут переговоры с лагерем Дениса.



"Арсенал" готов как подписать Закариа бесплатно с 1 июля, так и приобрести его уже в январе. Второй вариант может быть привлекательнее для клуба из Гладбаха.