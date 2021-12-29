Экс-защитник Гари Невилл призвал перестать откладывать матчи из-за вспышек коронавируса в клубах.

Как известно, Премьер-Лига соглашается отложить матч, если команда не может набрать хотя бы 13 игроков и одного голкипера.



В результате Премьер-Лига отложила уже почти два десятка матчей в этом месяце, и Невилл призывает покончить с этой порочной традицией. Гари считает, что клубы вполне могут привлекать к матчам первой команды свою молодежь.



"Премьер-Лига и Футбольная Лига (особенно) должны перестать откладывать матчи, только если не возникнет обстоятельств исключительного характера".



"У каждого клуба есть минимум по 40-50 игроков, если учитывать молодежные команды. Если они играют в Кубке Лиги или на Кубок Футбольной Лиги, то и так выставляют команду без стартовых 11. Нужно прекратить это", — пишет Невилл в твиттере.