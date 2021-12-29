Невилл призвал перестать откладывать матчи

Гари Невилл Экс-защитник Гари Невилл призвал перестать откладывать матчи из-за вспышек коронавируса в клубах.

Как известно, Премьер-Лига соглашается отложить матч, если команда не может набрать хотя бы 13 игроков и одного голкипера.

В результате Премьер-Лига отложила уже почти два десятка матчей в этом месяце, и Невилл призывает покончить с этой порочной традицией. Гари считает, что клубы вполне могут привлекать к матчам первой команды свою молодежь.

"Премьер-Лига и Футбольная Лига (особенно) должны перестать откладывать матчи, только если не возникнет обстоятельств исключительного характера".

"У каждого клуба есть минимум по 40-50 игроков, если учитывать молодежные команды. Если они играют в Кубке Лиги или на Кубок Футбольной Лиги, то и так выставляют команду без стартовых 11. Нужно прекратить это", — пишет Невилл в твиттере.


Метки Невилл, Премьер-Лига, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2021 23:00

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  1. tursa 29.12.2021 23:11 # tursa
    Надо же, а этот иногда правильные мысли выдает, или к ним в скай студио умный человек зашел?

    (ответить)

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