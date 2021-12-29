Клопп не винит Салаха за нереализованный пенальти
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не винит своего нападающего Мохамеда Салаха, который не смог реализовать пенальти в матче против "Лестера".
Накануне "Ливерпуль" потерпел поражение 1:0 на "Кинг Пауэр", единственный гол пропустив от Адемолы Лукмана во втором тайме.
Этот матч мог бы сложиться иначе, реализуй Салах пенальти, который он сам и заработал на 15-й минуте. Однако удар Мохамеда был отражен голкипером "лис" Каспером Шмейхелем, а добивание египтянина головой пришлось в перекладину.
Тем не менее, Клопп не винит Салаха и считает итоговый результат коллективной ответственностью.
"Мы ничуть его не виним. Да, Джеймс Мэдддисон пытался отвлечь его разговорами перед ударом, но каждый пытается делать это".
"Обычно мы забиваем в таких ситуациях, но не этим вечером. Это слегка олицетворяет весь матч — Мо является частью команды и обычно он лучше проявляет себя в этой ситуации, как и команда лучше проявляет себя в футбольном матче", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
29.12.2021 22:00
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