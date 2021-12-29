Каррагер считает Рамсдейла лучшим летним приобретением в Премьер-Лиге

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла лучшим летним приобретением в Премьер-Лиге.

Минувшим летом "Арсенал" приобрел Рамсдейла у покинувшего Премьер-Лигу "Шеффилд Юнайтед" по сделке стоимостью 30 миллионов фунтов, включая бонусы.



В своих 16 матчах Премьер-Лиги за "канониров" Аарон девять раз сохранил свои ворота на замке, благодаря чему команда Микеля Артеты смогла подняться в топ-4. Такого от 23-летнего англичанина Каррагер не ожидал.



"Лучшее летнее приобретение? Я выбираю Рамсдейла, потому что это был один из главных сюрпризов для меня".



"Когда они купили его, я подумал, что они отводят ему роль дублера. Я даже подумал, что они берут его только для соблюдения квоты на английских игроков. Я не был впечатлен его игрой за "Шеффилд Юнайтед" и "Борнмут" в Премьер-Лиге".



"Дело не только в его сейвах, но в его личности, его характере. Думаю, он обладает авторитетом, чего я прежде не замечал, и он оказал большое влияние на команду", — сообщил Каррагер в эфире.