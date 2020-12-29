Матч с "Ньюкаслом" стал "неприятным сюрпризом" для Рангника

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник назвал "неприятным сюрпризом" игру своей команды против "Ньюкасла".

"Юнайтед" отправился на "Сент-Джеймс Парк", не играя в футбол 16 дней. Однако "красные дьяволы" разочаровали своих поклонников, добыв только ничью 1:1.



Рангник тоже остался в разочарованных чувствах и объясняет, что пока не смог должным образом повлиять на команду из-за недостаточного количества тренировок.



"Конечно, пока что я не могу быть доволен своей работой. Каждый тренер амбициозен — в этом плане между мной и другими тренерами нет разницы — и хочет двигаться вперед быстрыми и большими шагами".



"Для этого тебе нужна возможность тренироваться, а Каррингтон, как вы знаете, был закрыт четыре дня. Сразу после матча против "Норвича" мы провели тренировку только восемью или девятью игроками, и даже они были совершенно без сил".



"В последние дни мы почти восстановили свою численность, но мы не можем так уж много тренироваться".



"С другой стороны, на этих двух-трех тренировках (перед выездом к "сорокам") команда выглядела хорошо, и матч против "Ньюкасла" слегка стал неприятным сюрпризом, учитывая нашу игру, ее скорость и темп", — цитирует Рангника Daily Mail.