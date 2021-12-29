Джака считает Лакасетт идеален для роли капитана "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака считает, что нападающий Александр Лакасетт идеально подходит на роль капитана "канониров".

Лишив капитанства Пьер-Эмерика Обамеянга, главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что теперь будет передавать повязку от одного игрока к другому из "группы лидеров".



Однако пока повязку носит в основном Лакасетт, и Джака, который сам одно время был капитаном "канониров", это полностью одобряет.



"В данный момент нашим капитаном является Ляка, и я более чем рад этому".



"Он очень важная личность для нас на поле и за его пределами. Он милый парень. Он пользуется большим уважением других игроков и обладает большим опытом. Убежден, тебе необходим такого рода игрок".



"На него всегда можно положиться. Он никогда не опаздывает. Он очень дисциплинирован. Он забавный. Он очень открытый человек, и с ним можно поговорить обо всем. Убежден, в данный момент он правильный человек, чтобы быть нашим капитаном", — сообщил Джака The Athletic.