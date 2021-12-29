Ван Дейк призвал "Ливерпуль" сосредоточиться на своей игре

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк призвал команду сосредоточиться на своей игре и не думать о погоне за "Манчестер Сити".

Поражение 1:0 в гостях у "Лестера" накануне означает, что теперь "Ливерпуль" находится в шести очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Сити" при равном количестве сыгранных матчей.

Однако позади только половина дистанции, и Ван Дейк не видит смысла на данном этапе смотреть в таблицу.

"Что мы можем сказать? На дворе декабрь. Сезон очень, очень длинный. Всякое может случиться — вы можете это видеть благодаря ковиду и травмам".

"Нет смысла смотреть на "Манчестер Сити", "Челси" или другие команды около нас. Нас должна волновать наша игра и то, как ее можно улучшить".

"Все мы хотим играть лучше. Это факт. Мы были недостаточно хороши, и "Лестер" заслужил победу", — сообщил Ван Дейк Amazon Prime.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 258

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gucman 29.12.2021 18:16 # gucman
    Все, как топ-игрок он кончился, несите другого

    (ответить)

  2. bes-ter 29.12.2021 18:05 # bes-ter
    Никчемный игрок,рад что этому бездарю не подарили мячик

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: