Ван Дейк призвал "Ливерпуль" сосредоточиться на своей игре

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк призвал команду сосредоточиться на своей игре и не думать о погоне за "Манчестер Сити".

Поражение 1:0 в гостях у "Лестера" накануне означает, что теперь "Ливерпуль" находится в шести очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Сити" при равном количестве сыгранных матчей.



Однако позади только половина дистанции, и Ван Дейк не видит смысла на данном этапе смотреть в таблицу.



"Что мы можем сказать? На дворе декабрь. Сезон очень, очень длинный. Всякое может случиться — вы можете это видеть благодаря ковиду и травмам".



"Нет смысла смотреть на "Манчестер Сити", "Челси" или другие команды около нас. Нас должна волновать наша игра и то, как ее можно улучшить".



"Все мы хотим играть лучше. Это факт. Мы были недостаточно хороши, и "Лестер" заслужил победу", — сообщил Ван Дейк Amazon Prime.