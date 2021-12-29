"Ньюкасл" надеется подписать Триппьера в ближайшие дни
"Ньюкасл" надеется подтвердить приобретение правого защитника "Атлетико" и сборной Англии Кирана Триппьера в начале следующей неделе.
Угроза вылета из Премьер-Лиги заставляет "Ньюкасл" не просто искать усиление на трансферном рынке, но и действовать быстро.
И первым приобретением "сорок" при Эдди Хау в качестве главного тренера обещает стать 31-летний Триппьер.
Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, "Ньюкасл" работает над несколькими приобретениями, но больше всего продвинулся в переговорах именно по Кирану, и сейчас сделка в считанных днях от оформления.
Сам Триппьер, за которым минувшим летом охотился "Манчестер Юнайтед", уже дал свое согласие на переход в "Ньюкасл".
Среди прочих целей клуба с "Сент-Джеймс Парк" называются центральные защитники Ллойд Келли из "Борнмута", Джо Родон из "Тоттенхэма" и Свен Ботман из "Лилля". Также "сороки" планируют обзавестись новым нападающим ввиду травмы Каллума Уилсона.
29.12.2021 17:00
Просмотров: 321
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: