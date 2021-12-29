Рангник сказал Хендерсону, что тот не сможет уйти в аренду

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник сообщил голкиперу Дину Хендерсону, что тот не сможет уйти в аренду в январе.

Предсезонная подготовка и начало этой кампании оказались испорчены для Хендерсона травмой и коронавирусом. Получив фору, Давид Де Хеа вновь стал твердым номером один "Юнайтед".



В этом сезоне Дин сыграл только два матча: один в Кубке Лиги, и один в заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов.



Ситуация с игровым временем совершенно не устраивает Хендерсона, и Дин готов уйти из родного клуба в аренду или даже насовсем, как утверждает Manchester Evening News.



Однако Рангник уже побеседовал с Хендерсоном и сказал тому, что вариант с арендой исключен. С постоянным трансфером не все так однозначно, но "Юнайтед" не горит желанием продавать Дина.



За ситуацией вокруг 24-летнего англичанина внимательно наблюдает "Тоттенхэм", чей основной голкипер Уго Льорис может стать свободным агентом в конце сезона.



По информации Daily Mail, Хендерсон настолько расстроен, что даже жалеет о подписанном летом 2020 новом контракте с зарплатой в 120 тысяч фунтов в неделю.