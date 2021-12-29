Рангник сказал Хендерсону, что тот не сможет уйти в аренду

Дин Хендерсон Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник сообщил голкиперу Дину Хендерсону, что тот не сможет уйти в аренду в январе.

Предсезонная подготовка и начало этой кампании оказались испорчены для Хендерсона травмой и коронавирусом. Получив фору, Давид Де Хеа вновь стал твердым номером один "Юнайтед".

В этом сезоне Дин сыграл только два матча: один в Кубке Лиги, и один в заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов.

Ситуация с игровым временем совершенно не устраивает Хендерсона, и Дин готов уйти из родного клуба в аренду или даже насовсем, как утверждает Manchester Evening News.

Однако Рангник уже побеседовал с Хендерсоном и сказал тому, что вариант с арендой исключен. С постоянным трансфером не все так однозначно, но "Юнайтед" не горит желанием продавать Дина.

За ситуацией вокруг 24-летнего англичанина внимательно наблюдает "Тоттенхэм", чей основной голкипер Уго Льорис может стать свободным агентом в конце сезона.

По информации Daily Mail, Хендерсон настолько расстроен, что даже жалеет о подписанном летом 2020 новом контракте с зарплатой в 120 тысяч фунтов в неделю.


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник, Тоттенхэм, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 452



Поиск: