Артета заразился коронавирусом и пропустит матч с "Сити"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пропустит матч Премьер-Лиги против своего бывшего клуба "Манчестер Сити" 1 января после того, как заразился коронавирусом.

Напомним, запланированный на минувший вторник матч "Арсенала" против "Лидса" был отложен из-за того, что "белые" не смогли набрать достаточного количества игроков ввиду травм и заражений COVID-19.

"Канониры" получили возможность целую неделю целенаправленно готовиться к домашнему противостоянию с лидером Премьер-Лиги, однако посреди этого процесса стало известно, что у Артеты диагностировали коронавирус.

Как гласит официальное заявление "Арсенала", Микель уже находится на самоизоляции. Команда же продолжит подготовку без своего главного тренера.

Добавим, в марте 2020 Артета уже переболел коронавирусом. Микель стал одной из первых известных в мире спорта личностей, заразившихся неведомой на тот момент болезнью. Вскоре футбольный сезон в Англии был остановлен.


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. ignatik 29.12.2021 15:17 # ignatik
    Когда же они уже дохнуть начнут?!
    Не заразился, а тест показал +

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  2. hunter022 29.12.2021 15:03 # hunter022
    История повторяется АПЛ уйдет на перерыв.

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