Артета заразился коронавирусом и пропустит матч с "Сити"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета пропустит матч Премьер-Лиги против своего бывшего клуба "Манчестер Сити" 1 января после того, как заразился коронавирусом.

Напомним, запланированный на минувший вторник матч "Арсенала" против "Лидса" был отложен из-за того, что "белые" не смогли набрать достаточного количества игроков ввиду травм и заражений COVID-19.



"Канониры" получили возможность целую неделю целенаправленно готовиться к домашнему противостоянию с лидером Премьер-Лиги, однако посреди этого процесса стало известно, что у Артеты диагностировали коронавирус.



Как гласит официальное заявление "Арсенала", Микель уже находится на самоизоляции. Команда же продолжит подготовку без своего главного тренера.



Добавим, в марте 2020 Артета уже переболел коронавирусом. Микель стал одной из первых известных в мире спорта личностей, заразившихся неведомой на тот момент болезнью. Вскоре футбольный сезон в Англии был остановлен.