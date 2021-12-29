Терри стал тренером-консультантом в академии "Челси"

"Челси" официально подтвердил возвращение в клуб своей легенды Джона Терри.

Оставив должность ассистента в "Астон Вилле" минувшим летом, Терри пока не получил подходящего предложения, чтобы начать самостоятельную тренерскую карьеру.



Учитывая это, 41-летний англичанин согласился на частичную занятость в своем бывшем клубе, с которым он завоевал 17 трофеев в течение 19 лет в качестве игрока.



В Кобхэме Терри будет исполнять роль тренера-консультанта академии. Джон будет сам проводить занятия, а также общаться с другими тренерами и родителями игроков, выступать ментором для молодежи.

