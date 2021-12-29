Терри стал тренером-консультантом в академии "Челси"

Джон Терри "Челси" официально подтвердил возвращение в клуб своей легенды Джона Терри.

Оставив должность ассистента в "Астон Вилле" минувшим летом, Терри пока не получил подходящего предложения, чтобы начать самостоятельную тренерскую карьеру.

Учитывая это, 41-летний англичанин согласился на частичную занятость в своем бывшем клубе, с которым он завоевал 17 трофеев в течение 19 лет в качестве игрока.

В Кобхэме Терри будет исполнять роль тренера-консультанта академии. Джон будет сам проводить занятия, а также общаться с другими тренерами и родителями игроков, выступать ментором для молодежи.


Метки Терри, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2021 14:00

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  1. shmanisa 29.12.2021 15:00 # shmanisa
    Горением портовых удовлетворен.

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  2. skydreams 29.12.2021 14:55 # skydreams
    Мой любимый футболист ever. Желаю удачи Джон!

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  3. b84 29.12.2021 14:30 # b84
    он же всех жен переебёт

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  4. chelsiukpro 29.12.2021 14:29 # chelsiukpro
    Вот и идеальный вариант! Красава! молодняковый ИМПЕРАТОР!

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  5. felix-the-cat 29.12.2021 14:28 # felix-the-cat
    Абрамович решил сэкономить на уборщице
    Видать снова унитазы грязные а тут Джей Ти решит эту проблему как говорится опыта много у него

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  6. redwhitegun 29.12.2021 14:19 # redwhitegun
    Название красивое, а на деле будет греть Тухелю унитаз, чтобы тот мог комфортно срать потом...

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  7. hunter022 29.12.2021 14:13 # hunter022
    Это безмозглое полено так и будет помощником во второсортных командах.

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  8. tursa 29.12.2021 14:08 # tursa
    Будет консультировать мамаш молодых футболистов

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