Терри стал тренером-консультантом в академии "Челси"
"Челси" официально подтвердил возвращение в клуб своей легенды Джона Терри.
Оставив должность ассистента в "Астон Вилле" минувшим летом, Терри пока не получил подходящего предложения, чтобы начать самостоятельную тренерскую карьеру.
Учитывая это, 41-летний англичанин согласился на частичную занятость в своем бывшем клубе, с которым он завоевал 17 трофеев в течение 19 лет в качестве игрока.
В Кобхэме Терри будет исполнять роль тренера-консультанта академии. Джон будет сам проводить занятия, а также общаться с другими тренерами и родителями игроков, выступать ментором для молодежи.
29.12.2021 14:00
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Горением портовых удовлетворен.
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Мой любимый футболист ever. Желаю удачи Джон!
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он же всех жен переебёт
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Вот и идеальный вариант! Красава! молодняковый ИМПЕРАТОР!
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Абрамович решил сэкономить на уборщице
Видать снова унитазы грязные а тут Джей Ти решит эту проблему как говорится опыта много у него
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Название красивое, а на деле будет греть Тухелю унитаз, чтобы тот мог комфортно срать потом...
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Это безмозглое полено так и будет помощником во второсортных командах.
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Будет консультировать мамаш молодых футболистов
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