Тухель считает, что проблема не в расписани, а в отсутствии пяти замен

Томас Тухель Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что проблема Премьер-Лиги не в насыщенном праздничном периоде, а в отсутствии пяти замен.

За последнее время сразу несколько коллег Тухеля, включая Юргена Клоппа из "Ливерпуля", пожаловались на невыносимый график матчей в период около Рождества.

Для Тухеля три матча в неделю не являются проблемой, однако Томас хотел бы иметь возможность делать три замены вместо пяти.

"У нас единственная лига, где играют зимой и где у тебя есть только три замены в крайне тяжелый из-за ковида период. Я этого абсолютно не могу понять, ноль процентов".

"Это абсолютно лишено смысла. Такова текущая ситуация, и это тревожно. Расписание — не проблема. Мы любим расписание. Пять замен были введены в Британии, когда пандемия только началась. Сейчас пандемия в самом разгаре, но у меня есть ощущение, что каждый даже думать отказывается о пяти заменах".

"На мой взгляд, это было бы совершено логично, потому что ковид касается каждого, и тебе просто нужно больше возможностей, чтобы поберечь игроков и разделить минуты. Это мое мнение, и я не перестану стоять на своем", — цитирует Тухеля The Guardian.


Метки Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2021 12:00

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  1. electric 29.12.2021 12:58 # electric
    Опять ноет этот бздухель.

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  2. farot 29.12.2021 12:02 # farot
    Могли бы вводить 5 замен на период с 1 декабря по 1 марта. Рили

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