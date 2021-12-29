Тухель считает, что проблема не в расписани, а в отсутствии пяти замен

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что проблема Премьер-Лиги не в насыщенном праздничном периоде, а в отсутствии пяти замен.

За последнее время сразу несколько коллег Тухеля, включая Юргена Клоппа из "Ливерпуля", пожаловались на невыносимый график матчей в период около Рождества.



Для Тухеля три матча в неделю не являются проблемой, однако Томас хотел бы иметь возможность делать три замены вместо пяти.



"У нас единственная лига, где играют зимой и где у тебя есть только три замены в крайне тяжелый из-за ковида период. Я этого абсолютно не могу понять, ноль процентов".



"Это абсолютно лишено смысла. Такова текущая ситуация, и это тревожно. Расписание — не проблема. Мы любим расписание. Пять замен были введены в Британии, когда пандемия только началась. Сейчас пандемия в самом разгаре, но у меня есть ощущение, что каждый даже думать отказывается о пяти заменах".



"На мой взгляд, это было бы совершено логично, потому что ковид касается каждого, и тебе просто нужно больше возможностей, чтобы поберечь игроков и разделить минуты. Это мое мнение, и я не перестану стоять на своем", — цитирует Тухеля The Guardian.