Светская хроника за среду
Криштиану Роналду несчастен в "Манчестер Юнайтед" и хочет уйти в "Барселону". Антонио Рюдигер направляется в "Реал". Виргил Ван Дейк вырос на 18 сантиметров за один год. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попросил Жерара Пике помочь ему сбежать в "Барселону". (Mundo Deportivo)
"Реал Сосьедад" надеется, что "Юнайтед" отпустит полузащитника Хуана Мату свободным агентом в январе. (The Sun)
Переход защитника "Челси" Антонио Рюдигера — это лишь "вопрос времени". (Sport Italia)
"Барселона" не теряет надежду переманить защитников "Челси" Сесара Аспиликуэту и Андреаса Кристенсена. (Sport)
"Челси" может подписать Люку Диня из "Эвертона" или Тео Эрнандеса из "Милана" после новости об операции Бена Чилуэлла. Либо "синие" укрепят левый фланг обороны, отозвав из аренды в "Лионе" Эмерсона Палмери. (The Guardian)
"Лидс" не ожидает ухода в январе вингера Рафиньи, которого сватают в "Ливерпуль", "Челси" и "Баварию". (Daily Mirror)
"Манчестер Сити" не будет покупать в январе игрока на замену проданному в "Барселону" Феррану Торресу. (ESPN)
Нападающий "Байера" Патрик Шик стал целью для ряда клубов Премьер-Лиги, включая "Сити", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Эвертон". (90min)
Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье отверг интерес "Тоттенхэма" и договорился о переходе в клуб МЛС "Торонто". (Daily Mirror)
Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум может вернуться в "Ньюкасл" в январе. (L'Equipe)
"Ньюкасл" готовит предложение по защитнику "Барселоны" Самюэлю Умтити. (Marca)
"Ньюкасл" интересуется нападающим "Рейнджерс" Альфредо Морелосом. (Ekrem Konur)
"Астон Вилла" проявила интерес к нападающему "Фламенго" Габриэлю Барбосе. (Birmingham Mail)
Другое
Клубы Премьер-Лиги надеются, что их снова не заставят играть без зрителей. (Daily Mirror)
"Юнайтед" совершил 167 потерь мяча против "Ньюкасла", что является рекордом этого сезона Премьер-Лиги за один матч. (The Sun)
Когда защитнику "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку было 17, то за один год он вырос на 18 сантиметров. (Daily Star)
29.12.2021 11:00
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КНЯЗИ!!!
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КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!
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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попросил Жерара Пике помочь ему сбежать в "Барселону". (Mundo Deportivo)
абы что
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Очень важно для интриги в чемпионате нам на Эмирэйтс 1 января отобрать очки у Сити. Будем верить в новогодний подарок от Артеты ;)
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Mundo Deportivo в испанский День дураков опубликовало новость, что Роналду хочет в Барсу
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Колбасные почитатели ЛГБТ-формирования «Чепухапуль» в молча, тихонечко, сидят, сосут и наблюдают.
Ну что за портовые каминауты дырявые, фуу, блиать
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Лузеркуйня на страпоне)))))))
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