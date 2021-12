Светская хроника за среду

Криштиану Роналду несчастен в "Манчестер Юнайтед" и хочет уйти в "Барселону". Антонио Рюдигер направляется в "Реал". Виргил Ван Дейк вырос на 18 сантиметров за один год. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попросил Жерара Пике помочь ему сбежать в "Барселону". (Mundo Deportivo)



"Реал Сосьедад" надеется, что "Юнайтед" отпустит полузащитника Хуана Мату свободным агентом в январе. (The Sun)



Переход защитника "Челси" Антонио Рюдигера — это лишь "вопрос времени". (Sport Italia)



"Барселона" не теряет надежду переманить защитников "Челси" Сесара Аспиликуэту и Андреаса Кристенсена. (Sport)



"Челси" может подписать Люку Диня из "Эвертона" или Тео Эрнандеса из "Милана" после новости об операции Бена Чилуэлла. Либо "синие" укрепят левый фланг обороны, отозвав из аренды в "Лионе" Эмерсона Палмери. (The Guardian)



"Лидс" не ожидает ухода в январе вингера Рафиньи, которого сватают в "Ливерпуль", "Челси" и "Баварию". (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" не будет покупать в январе игрока на замену проданному в "Барселону" Феррану Торресу. (ESPN)



Нападающий "Байера" Патрик Шик стал целью для ряда клубов Премьер-Лиги, включая "Сити", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Эвертон". (90min)



Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье отверг интерес "Тоттенхэма" и договорился о переходе в клуб МЛС "Торонто". (Daily Mirror)



Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум может вернуться в "Ньюкасл" в январе. (L'Equipe)



"Ньюкасл" готовит предложение по защитнику "Барселоны" Самюэлю Умтити. (Marca)



"Ньюкасл" интересуется нападающим "Рейнджерс" Альфредо Морелосом. (Ekrem Konur)



"Астон Вилла" проявила интерес к нападающему "Фламенго" Габриэлю Барбосе. (Birmingham Mail)



Другое



Клубы Премьер-Лиги надеются, что их снова не заставят играть без зрителей. (Daily Mirror)



"Юнайтед" совершил 167 потерь мяча против "Ньюкасла", что является рекордом этого сезона Премьер-Лиги за один матч. (The Sun)



Когда защитнику "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку было 17, то за один год он вырос на 18 сантиметров. (Daily Star)