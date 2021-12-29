Светская хроника за среду

Светская хроника Криштиану Роналду несчастен в "Манчестер Юнайтед" и хочет уйти в "Барселону". Антонио Рюдигер направляется в "Реал". Виргил Ван Дейк вырос на 18 сантиметров за один год. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попросил Жерара Пике помочь ему сбежать в "Барселону". (Mundo Deportivo)

"Реал Сосьедад" надеется, что "Юнайтед" отпустит полузащитника Хуана Мату свободным агентом в январе. (The Sun)

Переход защитника "Челси" Антонио Рюдигера — это лишь "вопрос времени". (Sport Italia)

"Барселона" не теряет надежду переманить защитников "Челси" Сесара Аспиликуэту и Андреаса Кристенсена. (Sport)

"Челси" может подписать Люку Диня из "Эвертона" или Тео Эрнандеса из "Милана" после новости об операции Бена Чилуэлла. Либо "синие" укрепят левый фланг обороны, отозвав из аренды в "Лионе" Эмерсона Палмери. (The Guardian)

"Лидс" не ожидает ухода в январе вингера Рафиньи, которого сватают в "Ливерпуль", "Челси" и "Баварию". (Daily Mirror)

"Манчестер Сити" не будет покупать в январе игрока на замену проданному в "Барселону" Феррану Торресу. (ESPN)

Нападающий "Байера" Патрик Шик стал целью для ряда клубов Премьер-Лиги, включая "Сити", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Эвертон". (90min)

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье отверг интерес "Тоттенхэма" и договорился о переходе в клуб МЛС "Торонто". (Daily Mirror)

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум может вернуться в "Ньюкасл" в январе. (L'Equipe)

"Ньюкасл" готовит предложение по защитнику "Барселоны" Самюэлю Умтити. (Marca)

"Ньюкасл" интересуется нападающим "Рейнджерс" Альфредо Морелосом. (Ekrem Konur)

"Астон Вилла" проявила интерес к нападающему "Фламенго" Габриэлю Барбосе. (Birmingham Mail)

Другое

Клубы Премьер-Лиги надеются, что их снова не заставят играть без зрителей. (Daily Mirror)

"Юнайтед" совершил 167 потерь мяча против "Ньюкасла", что является рекордом этого сезона Премьер-Лиги за один матч. (The Sun)

Когда защитнику "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку было 17, то за один год он вырос на 18 сантиметров. (Daily Star)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 988

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 29.12.2021 11:32 # electric
    КНЯЗИ!!!

    (ответить)

  2. slash-lfc 29.12.2021 11:22 # slash-lfc
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ!!!

    (ответить)

  3. shimane 29.12.2021 11:21 # shimane
    Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду попросил Жерара Пике помочь ему сбежать в "Барселону". (Mundo Deportivo)

    абы что

    (ответить)

  4. denkik 29.12.2021 11:18 # denkik
    Очень важно для интриги в чемпионате нам на Эмирэйтс 1 января отобрать очки у Сити. Будем верить в новогодний подарок от Артеты ;)

    (ответить)

  5. mjr 29.12.2021 11:14 # mjr
    Mundo Deportivo в испанский День дураков опубликовало новость, что Роналду хочет в Барсу

    (ответить)

  6. sellman 29.12.2021 11:12 # sellman
    Колбасные почитатели ЛГБТ-формирования «Чепухапуль» в молча, тихонечко, сидят, сосут и наблюдают.

    Ну что за портовые каминауты дырявые, фуу, блиать

    (ответить)

  7. thegodfather 29.12.2021 11:02 # thegodfather
    Лузеркуйня на страпоне)))))))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: