Клопп нашел иронию в поражении от "Лестера"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп нашел иронию в том, что его команда проиграла "Лестеру".
В предыдущие дни Клопп много говорил о том, что играть два матча с перерывом в 48 часов — это преступление по отношению к командам, ослабленным коронавирусом.
При этом самим "красным" 26 декабря играть не пришлось — их матч против "Лидса" был отложен. Подопечные Клоппа имели целых пять дней на подготовку к поединку на "Кинг Пауэр" против всего двух у "Лестера", но все равно проиграли, и Юргену это кажется ироничным.
"Один из парней, который постоянно говорит о том, что нельзя играть 26 декабря и 28 декабря, играет 28 декабря и проигрывает команде, которая играла 26 декабря и 28 декабря. Знаю, это забавно".
"С нашей стороны это был странный матч. Мы просто не были собой сегодня вечером".
"Мы нормально начали. Мне не на 100 процентов понравился темп, в котором мы играли, даже поначалу, но порой мы уже начинали матчи таким образом".
"Однако затем мы растеряли ритм и так и не смогли в него вернуться. Моментами можно было сыграть гораздо лучше".
"Нужно было постараться, чтобы не забить сегодня вечером. У нас было несколько моментов. А когда соперник открыл счет, мы оказались под давлением".
"Нам нужно играть лучше, и у нас есть несколько дней, чтобы тщательно это обдумать и прибавить", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
29.12.2021 10:00
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КНЯЗЬ!!!
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Теперь надеюсь не будет повода для нытья.
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чемп уже проиграл, если не возьмёт лч, то гнать его.
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опять ноет, самоиронизируя, даже здесь про график упомянул, плаксивое жалкое чмо
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Вот красава, признал что даже так обосрались, не забывайте что после шторма идет ясное небо, после поражений идут серии побед поджигая пуканы пенсодрочерам
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обоссано, обосрано и обрыгано!!! С добрым утром
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The Sun пишут, что Роджерс вчера вышел на улицу , хорошенько выссался и желтым снегом накормил немецкую псхихованную бабку
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Салах,ау! Где наш египетский корль? Ч тогто не припомню когда его гол был решающим!
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