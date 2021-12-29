Клопп нашел иронию в поражении от "Лестера"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп нашел иронию в том, что его команда проиграла "Лестеру".

В предыдущие дни Клопп много говорил о том, что играть два матча с перерывом в 48 часов — это преступление по отношению к командам, ослабленным коронавирусом.

При этом самим "красным" 26 декабря играть не пришлось — их матч против "Лидса" был отложен. Подопечные Клоппа имели целых пять дней на подготовку к поединку на "Кинг Пауэр" против всего двух у "Лестера", но все равно проиграли, и Юргену это кажется ироничным.

"Один из парней, который постоянно говорит о том, что нельзя играть 26 декабря и 28 декабря, играет 28 декабря и проигрывает команде, которая играла 26 декабря и 28 декабря. Знаю, это забавно".

"С нашей стороны это был странный матч. Мы просто не были собой сегодня вечером".

"Мы нормально начали. Мне не на 100 процентов понравился темп, в котором мы играли, даже поначалу, но порой мы уже начинали матчи таким образом".

"Однако затем мы растеряли ритм и так и не смогли в него вернуться. Моментами можно было сыграть гораздо лучше".

"Нужно было постараться, чтобы не забить сегодня вечером. У нас было несколько моментов. А когда соперник открыл счет, мы оказались под давлением".

"Нам нужно играть лучше, и у нас есть несколько дней, чтобы тщательно это обдумать и прибавить", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Лестер, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1915

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  1. electric 29.12.2021 11:23 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  2. girasimus 29.12.2021 10:47 # girasimus
    Теперь надеюсь не будет повода для нытья.

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  3. alexomck 29.12.2021 10:40 # alexomck
    чемп уже проиграл, если не возьмёт лч, то гнать его.

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  4. bezviz 29.12.2021 10:40 # bezviz
    опять ноет, самоиронизируя, даже здесь про график упомянул, плаксивое жалкое чмо

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  5. tursa 29.12.2021 10:36 # tursa
    Вот красава, признал что даже так обосрались, не забывайте что после шторма идет ясное небо, после поражений идут серии побед поджигая пуканы пенсодрочерам

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  6. winnerd 29.12.2021 10:25 # winnerd
    обоссано, обосрано и обрыгано!!! С добрым утром

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  7. winnerd 29.12.2021 10:24 # winnerd
    The Sun пишут, что Роджерс вчера вышел на улицу , хорошенько выссался и желтым снегом накормил немецкую псхихованную бабку

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  8. shlyopka007 29.12.2021 10:04 # shlyopka007
    Салах,ау! Где наш египетский корль? Ч тогто не припомню когда его гол был решающим!

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