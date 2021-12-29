Клопп нашел иронию в поражении от "Лестера"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп нашел иронию в том, что его команда проиграла "Лестеру".

В предыдущие дни Клопп много говорил о том, что играть два матча с перерывом в 48 часов — это преступление по отношению к командам, ослабленным коронавирусом.



При этом самим "красным" 26 декабря играть не пришлось — их матч против "Лидса" был отложен. Подопечные Клоппа имели целых пять дней на подготовку к поединку на "Кинг Пауэр" против всего двух у "Лестера", но все равно проиграли, и Юргену это кажется ироничным.



"Один из парней, который постоянно говорит о том, что нельзя играть 26 декабря и 28 декабря, играет 28 декабря и проигрывает команде, которая играла 26 декабря и 28 декабря. Знаю, это забавно".



"С нашей стороны это был странный матч. Мы просто не были собой сегодня вечером".



"Мы нормально начали. Мне не на 100 процентов понравился темп, в котором мы играли, даже поначалу, но порой мы уже начинали матчи таким образом".



"Однако затем мы растеряли ритм и так и не смогли в него вернуться. Моментами можно было сыграть гораздо лучше".



"Нужно было постараться, чтобы не забить сегодня вечером. У нас было несколько моментов. А когда соперник открыл счет, мы оказались под давлением".



"Нам нужно играть лучше, и у нас есть несколько дней, чтобы тщательно это обдумать и прибавить", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.