Терри может не получить работу высокого уровня, пока не извинится перед Фердинандом

Перспективы Джона Терри на тренерском мостике могут быть ограничены, пока легенда "Челси" не извинится перед Антоном Фердинандом.

Решив покинуть роль ассистента в "Астон Вилле" минувшим летом ради самостоятельной тренерской карьеры, Терри не смог привлечь интерес клубов Премьер-Лиги и Чемпионшипа и теперь будет трудиться в академии "Челси" в рамках частичной занятости.



Очевидно, Джон мечтает пойти по стопам Уэйна Руни, Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда, но получить первую самостоятельную работу на тренерском поприще ему вдруг оказалось сложнее, чем его бывшим партнерам по сборной Англии.



Daily Mirror предполагает, что не последнюю роль здесь сыграл расистский скандал, в который Терри угодил, когда выступал за "Челси". 10 лет назад Джон произнес фразу "f*****g black c**t" в адрес Фердинанда, за что был дисквалифицирован FA на четыре матча и лишен капитанской повязки в сборной.



Поэтому клубы не спешат приглашать человека без опыта и с такой противоречивой репутацией. Кажется, Терри может исправить это, лишь извинившись перед Антоном, но до сих пор Джон отрицает свою вину.