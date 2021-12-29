Лукаку не совсем понимает, как Тухель хочет его использовать

Ромелу Лукаку и Томас Тухель Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку признался, что не совсем понимает, как главный тренер Томас Тухель хочет его использовать.

Появившись на замену и решив судьбу выездного матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" на Boxing Day в пользу "Челси" (1:3), Лукаку подтвердил свой высокий класс, о чем болельщики стали забывать в последние недели, пока Ромелу был травмирован и болен ковидом.

Однако Лукаку не совсем доволен своей расплывчатой ролью в планах Тухеля и хочет, чтобы Томас четче объяснил ему свои требования.

"Мы с тренером пару раз разговаривали о том, чего он хочет от меня. Конечно, я сказал ему, что могу исполнять различные роли".

"Мне просто нужно немного ясности насчет того, как он желает использовать меня и чего хочет получить от меня. Я могу делать все, что бы он ни попросил".

"Я могу открываться за спиной у защитников, я могу прессинговать, я могу удерживать мяч. Думаю, с годами я добавил эти качества своей игре".

"Поэтому я просто хотел шанс, и я получил оный здесь. Я рад, что помог команде, а теперь я просто хочу двигаться вперед", — цитирует Лукаку Daily Mirror.


Метки Лукаку, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 29.12.2021 09:32 # blueswin
    слишком долго вкатывается, уже давно пора проснуться

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  2. acceptodessa 29.12.2021 08:53 # acceptodessa
    Черножопый до сих пор не понял что Марина покупала его для себя, а не для тухлого. Тупой, как и все пенсопитеки.

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