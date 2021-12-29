Мбаппе: "Никогда не сыграю за "Тоттенхэм"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе исключил смену клуба в январе и заявил, что никогда не перейдет в "Тоттенхэм".

Если Мбаппе так и не подпишет новый контракт, то в январе у ПСЖ будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Килиана.



Однако Мбаппе, интерес к которому приписывают "Ливерпулю", уже смирился с тем, что парижане не отпустят его в зимнее трансферное окно, как не отпустили в "Реал" минувшим летом.



Также 23-летний француз признался, что не поддастся уговорам голливудского актера Тома Холланда, фаната "шпор".



Уйду ли я в январе? Нет. Я закончу этот сезон здесь, 100 процентов. Я приложу все усилия чтобы выиграть Лигу Чемпионов, лигу и кубок, а также чтобы доставить удовольствие фанатам, потому что они заслуживают этого".



"Я не думаю, что когда-либо сыграю за "Тоттенхэм" в своей жизни".



"Он (Холанд) просил меня об этом, но нет, нет. Это замечательный клуб... Уверен, они хорошо проведут этот сезон с Конте. Он отличный тренер", — сообщил Мбаппе CNN France.