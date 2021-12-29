Клопп: "С такой игрой нам не придется думать о "Сити"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему не понравилась продемонстрированная командой игра в матче против "Лестера".

Во время выезда на "Кинг Пауэр" подопечным Юргена Клоппа пришлось довольствоваться ничейным результатом 1:1, причем Мохамед Салах не реализовал пенальти.

"Ливерпуль" выглядел на удивление слабо и вяло, и пока Клопп затрудняется это объяснить. Юрген знает лишь то, что с такой игрой о титуле Премьер-Лиге можно забыть.

"Челси" и мы играем друг против друга (в следующем матче), поэтому оба не могут взять три очка".

"Прошу меня простить, но сегодня вечером в наши планы не входило дать "Сити" возможность уйти в отрыв или вроде того".

"Если мы будем играть так, как сегодня вечером, нам не придется думать о погоне за "Сити". Но если мы будем играть в свой обычный футбол, мы сможем выигрывать обычные матчи".

"Давайте посмотрим, сколько очков нам удастся набрать и что это будет значить".

"У меня нет подходящего объяснения насчет сегодняшнего матча, но найти это объяснение — моя главная забота в данный момент, а вовсе не отставание от "Сити".

"Знаю, это легко говорить, но если бы мы победили 2:1, игра мне бы все равно не понравилась. Сегодня было не так много вещей, которые мне понравились. Это не круто".

"Мы должны играть лучше, мы должны прибавить и пробовать заново", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2021 06:00

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 29.12.2021 06:25 # apl-nash
    Оказывается мы вничью сыграли, да, пихайло?

    (ответить)

  2. liverpool888 29.12.2021 06:17 # liverpool888
    Есть мысль, что отсутствие Тьяго сильно бьёт по результатам.
    А игру команду можно разделить на два отрезка - до гола и после. После гола у команды совершенно разладились игра, а лучшим распасовщиком стал Матип, самому не верится, что говорю такие вещи.

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