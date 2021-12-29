Клопп: "С такой игрой нам не придется думать о "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему не понравилась продемонстрированная командой игра в матче против "Лестера".

Во время выезда на "Кинг Пауэр" подопечным Юргена Клоппа пришлось довольствоваться ничейным результатом 1:1, причем Мохамед Салах не реализовал пенальти.



"Ливерпуль" выглядел на удивление слабо и вяло, и пока Клопп затрудняется это объяснить. Юрген знает лишь то, что с такой игрой о титуле Премьер-Лиге можно забыть.



"Челси" и мы играем друг против друга (в следующем матче), поэтому оба не могут взять три очка".



"Прошу меня простить, но сегодня вечером в наши планы не входило дать "Сити" возможность уйти в отрыв или вроде того".



"Если мы будем играть так, как сегодня вечером, нам не придется думать о погоне за "Сити". Но если мы будем играть в свой обычный футбол, мы сможем выигрывать обычные матчи".



"Давайте посмотрим, сколько очков нам удастся набрать и что это будет значить".



"У меня нет подходящего объяснения насчет сегодняшнего матча, но найти это объяснение — моя главная забота в данный момент, а вовсе не отставание от "Сити".



"Знаю, это легко говорить, но если бы мы победили 2:1, игра мне бы все равно не понравилась. Сегодня было не так много вещей, которые мне понравились. Это не круто".



"Мы должны играть лучше, мы должны прибавить и пробовать заново", — цитирует Клоппа Sky Sports.