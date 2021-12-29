Матч "Эвертон" — "Ньюкасл" отложен
Назначенный на четверг, 30 декабря, матч Премьер-Лиги между "Эвертоном" и "Ньюкаслом" был отложен.
За последние дни в "Ньюкасле" было зафиксировано несколько случаев заражения коронавирусом, плюс ничья 1:1 с "Манчестер Юнайтед" обернулась для "сорок" травмами нескольких игроков, включая надорвавшего икроножную мышцу Каллума Уилсона.
В связи с этим "Ньюкасл" обратился к Премьер-Лиге, указав, что просто не может набрать минимально необходимого количества игроков — 13 полевых и одного голкипера.
В итоге просьба "сорок" о переносе ближайшего матча была удовлетворена Премьер-Лигой — в четверг команда Эдди Хау не приедет на "Гудисон Парк".
29.12.2021 00:05
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