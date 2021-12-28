Невилл надеется, что "Юнайтед" назначит Почеттино летом

Эксперт Sky Sports Гари Невилл надеется, что следующим главным тренером "Манчестер Юнайтед" станет Маурисио Почеттино.

Уволив Оле Гуннара Сульшера и назначив Ральфа Рангника до конца сезона, "Юнайтед" дал себе несколько месяцев, чтобы определиться с постоянным наставником.



Невилл совершенно не жалеет, что его бывший клуб упустил Антонио Конте, и надеется, что следующим летом ПСЖ позволит Почеттино отправиться в "Юнайтед".



"Я не думаю, что Конте подходил "Юнайтед". Думаю, в конце сезона "Юнайтед" назначит правильного тренера на долгосрочную перспективу. Я бы хотел видеть следующим тренером Почеттино, потому что он обладает опытом в этой лиге, и я думаю, он бы поставил правильный вид футбола".



"Кажется, это подходящий момент для него, чтобы выйти на новый уровень. Он уже поработал с большими звездами, большими личностями".



"Мне всегда нравилось, как он трудится. Думаю, он подходит клубу, он умеет работать с молодежью. Он заставляет игроков показывать свой лучший футбол. Он хороший тренер. Также, думаю, он правильно обращается с людьми".



"Однако у него есть работа в ПСЖ, и если он будет успешен там, они его, естественно, не отпустят", — сообщил Невилл в эфире.