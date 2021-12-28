Клопп назвал ключ к погоне за "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что надежная оборона является ключом к погоне за "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.

В этом сезоне атака "Ливерпуля" просто неудержима — "красные" научились взламывать чужую оборону, как бы глубоко и каким бы количеством ни защищался соперник.



Однако Клопп хочет, чтобы его команда сама лучше оборонялась и меньше пропускала.



"Думаю, мы можем выиграть Премьер-Лигу. Мы должны верить в это, и поэтому мы здесь, но это будет абсолютно сложно".



"Парни демонстрируют невероятную стабильность, но иначе у тебя не будет шансов. В лиге, где выступает, вероятно, лучшая команда в мире, очень сложно быть вперед них. Пока что мы, по крайней мере, не так сильно отстали. Это не так, что у нас нет шансов, но, конечно, "Сити" не потеряет много очков, поэтому и тебе лучше не терять очки".



"Что мы должны делать лучше? Прежде всего мы должны обороняться на высочайшем уровне. Мы значительно прибавили в созидательном отношении: мы играем в действительно хороший футбол, командам сложнее обороняться против нас, нежели было в прошлом. Это хорошие шаги. Будет ли этого достаточно? Без понятия".



"Если мы действительно хотим побороться за титул, нам нужно быть еще стабильнее. Иначе у нас не будет шансов", — цитирует Клоппа The Guardian.