Баркли может вернуться в "Эвертон" в январе
Полузащитник "Челси" Росс Баркли может вернуться в родной "Эвертон" в зимнее трансферное окно.
Именно из "Эвертона" Баркли и прибыл на "Стэмфорд Бридж" за 15 миллионов фунтов в январе 2018. За эти четыре года Росс так и не смог стать основным игроком "синих", прошлый сезон проведя в "Астон Вилле" на правах аренды.
В этом сезоне Премьер-Лиги Баркли отметился только одним появлением в стартовом составе "Челси" — главный тренер Томас Тухель не спешит доверять 28-летнему англичанину, несмотря на серьезные кадровые проблемы в центре поля.
Как стало известно The Telegraph, сейчас внутри "Эвертона" идет обсуждение возможной аренды Баркли. Наставник "ирисок" Рафаэль Бенитес не отказался бы от еще одного атакующего полузащитника вроде Росса.
28.12.2021 21:00
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