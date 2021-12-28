Баркли может вернуться в "Эвертон" в январе

Полузащитник "Челси" Росс Баркли может вернуться в родной "Эвертон" в зимнее трансферное окно.

Именно из "Эвертона" Баркли и прибыл на "Стэмфорд Бридж" за 15 миллионов фунтов в январе 2018. За эти четыре года Росс так и не смог стать основным игроком "синих", прошлый сезон проведя в "Астон Вилле" на правах аренды.



В этом сезоне Премьер-Лиги Баркли отметился только одним появлением в стартовом составе "Челси" — главный тренер Томас Тухель не спешит доверять 28-летнему англичанину, несмотря на серьезные кадровые проблемы в центре поля.



Как стало известно The Telegraph, сейчас внутри "Эвертона" идет обсуждение возможной аренды Баркли. Наставник "ирисок" Рафаэль Бенитес не отказался бы от еще одного атакующего полузащитника вроде Росса.