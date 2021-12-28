Клопп: "Ван Дейк вернулся в свою лучшую форму"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что защитник Виргил Ван Дейк окончательно вернулся в свою лучшую форму.

Напомним, в октябре прошлого года Ван Дейк получил травму крестообразных связок колена, в результате пропустив остаток сезона 2020/21.



Виргил устоял перед соблазном поехать на Евро-2020 минувшим летом, использовав это время для улучшения своей физической формы.



Зато новый сезон Ван Дейк начал в качестве игрока стартового состава и довольно быстро вернулся в оптимальные кондиции, чему Клопп чрезвычайно рад.



"Виргил действительно хорош, действительно хорош... Пускай так будет и дальше! Постучим по дереву. Реабилитация прошла очень хорошо, поэтому он вернулся в очень хорошем состоянии. Ему требовалось войти в ритм, это было важно для него".



"Теперь он несомненно вернулся в свою лучшую форму. Нам очень помогает — и ему самому очень помогает — то, что у нас есть варианты, поэтому нам не приходится использовать его до изнеможения. Это очень помогает. Это очень хорошая ситуация", — цитирует Клоппа Daily Mail.