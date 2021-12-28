Магуайр объяснил плохую игру МЮ последствиями болезни

Харри Магуайр Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр объяснил невыразительную игру своей команды против "Ньюкасла" последствиями коронавирусной болезни.

Накануне "Юнайтед" был вынужден довольствоваться ничьей 1:1 в гостях у аутсайдера Премьер-Лиги, и Магуайр признает, что его команда не заслуживала победы.

Харри кажется, что его партнеры по команде далеки от своей формы, потому что едва переболели COVID-19 и не могли полноценно тренироваться.

"16-дневный перерыв посреди футбольного сезона никогда не может пойти тебе на пользу. Наша тренировочная база была закрыта, и половина сыгравших сегодня парней еще восстанавливаются после вируса, так что это не помогает".

"Некоторые переболели с симптомами, другие — без симптомов. Это было по-разному для каждого в клубе, и это было тяжелое время".

"Однако это не может быть оправданием неряшливым передачам и упущенным моментам, особенно в первом тайме. Мы должны были контролировать мяч, активно его разыгрывать на чужой половине поля, а мы этого не делали".

"Глядя на нас, вы можете предположить, что последние 16 дней оказали большое влияние нас, мы выглядели так, словно выдохлись. Очко — справедливый результат, но мы им расстроены", — сообщил Магуайр официальному веб-сайту "Юнайтед".


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2021 18:00

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  1. manutd-20champ 28.12.2021 18:23 # manutd-20champ
    ущербы

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  2. hunter022 28.12.2021 18:09 # hunter022
    Он будущее Юнайтед на следующие пять лет

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  3. jack-4poker 28.12.2021 18:06 # jack-4poker
    Мнение этого гомосексуала может быть интересно только его ебырю

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  4. best-fanunited 28.12.2021 18:02 # best-fanunited
    ой, иди нахер

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