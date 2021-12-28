Магуайр объяснил плохую игру МЮ последствиями болезни
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр объяснил невыразительную игру своей команды против "Ньюкасла" последствиями коронавирусной болезни.
Накануне "Юнайтед" был вынужден довольствоваться ничьей 1:1 в гостях у аутсайдера Премьер-Лиги, и Магуайр признает, что его команда не заслуживала победы.
Харри кажется, что его партнеры по команде далеки от своей формы, потому что едва переболели COVID-19 и не могли полноценно тренироваться.
"16-дневный перерыв посреди футбольного сезона никогда не может пойти тебе на пользу. Наша тренировочная база была закрыта, и половина сыгравших сегодня парней еще восстанавливаются после вируса, так что это не помогает".
"Некоторые переболели с симптомами, другие — без симптомов. Это было по-разному для каждого в клубе, и это было тяжелое время".
"Однако это не может быть оправданием неряшливым передачам и упущенным моментам, особенно в первом тайме. Мы должны были контролировать мяч, активно его разыгрывать на чужой половине поля, а мы этого не делали".
"Глядя на нас, вы можете предположить, что последние 16 дней оказали большое влияние нас, мы выглядели так, словно выдохлись. Очко — справедливый результат, но мы им расстроены", — сообщил Магуайр официальному веб-сайту "Юнайтед".
28.12.2021 18:00
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ущербы
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Он будущее Юнайтед на следующие пять лет
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Мнение этого гомосексуала может быть интересно только его ебырю
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ой, иди нахер
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