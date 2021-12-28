Чилуэлл будет прооперирован и пропустит остаток сезона

Левый защитник "Челси" Бен Чилуэлл, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне после того, как было принято решение направить игрока на операцию.

Чилуэлл надорвал крестообразные связки колена в матче против "Ювентуса" в прошлом месяце. "Синие" до последнего надеялись, что травма заживет без хирургического вмешательства.



Ранее в декабре наставник "Челси" Томас Тухель даже сообщил, что Бен приступил к легким тренировкам. Однако сейчас стало понятно, что консервативного лечения 25-летнему англичанину будет недостаточно.



The Guardian ожидает, что экс-игрок "Лестера" будет прооперирован на этой неделе и пропустит остаток сезона 2021/22.



Потеря Чилуэлла может подтолкнуть "Челси" к покупке левого защитника в январе, поскольку у главного тренера Томаса Тухеля нет альтернативы для 31-летнего Маркоса Алонсо. Одной из возможных целей "синих" ранее назывался Люка Динь из "Эвертона".