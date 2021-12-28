Чилуэлл будет прооперирован и пропустит остаток сезона
Левый защитник "Челси" Бен Чилуэлл, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне после того, как было принято решение направить игрока на операцию.
Чилуэлл надорвал крестообразные связки колена в матче против "Ювентуса" в прошлом месяце. "Синие" до последнего надеялись, что травма заживет без хирургического вмешательства.
Ранее в декабре наставник "Челси" Томас Тухель даже сообщил, что Бен приступил к легким тренировкам. Однако сейчас стало понятно, что консервативного лечения 25-летнему англичанину будет недостаточно.
The Guardian ожидает, что экс-игрок "Лестера" будет прооперирован на этой неделе и пропустит остаток сезона 2021/22.
Потеря Чилуэлла может подтолкнуть "Челси" к покупке левого защитника в январе, поскольку у главного тренера Томаса Тухеля нет альтернативы для 31-летнего Маркоса Алонсо. Одной из возможных целей "синих" ранее назывался Люка Динь из "Эвертона".
28.12.2021 17:00
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Последние комментарии:
Председатели конкретно присели Уотфорду на лицо
хехехехехехехехе
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Молотки и без Райса отжигают :)
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Неплохо ебалом вниз возят петушар
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Сегодня кур пустят на фарш.
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Петушки вернулись на свое место у параши
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Норм ебут дегенератов
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КОРОЛЬХЭМ!!!(((((
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я хочу Денниса, братишки
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Dennis уже 8 забил. Красава!
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купят диня, а он победный в финале лч воткнет, с центра поля.
СКРИНЬТЕ
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я считаю что райс не нужен за такую цену, нах всралось, Келлехера возвращаем, можно даже Томори выкупить за 40, продавали за 30, спс милану что топарика раскрыли но го обратно
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Жиркова вернут себе и будет усиление
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Жаль пацана, здоровья.
Кресты должны быть целыми.(
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зае6ись, будет повод укрепить левый фланг, а алонсо нужно сливать уже, Чилвелл вернется уже к следующему сезону
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Зае6ись ой как зае6ись))) (с)
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Ну это фиаско)))
(ответить)
Покупка нового левого сто пудова!
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Ну нет
(ответить)
8.12.2021 16:26 #
chelsiukpro
От куда вам знать колбасные про игрока ИМПЕИАТОРОВ? У него надрыв в феврале вернется!
Источник: http://fapl.ru/posts/90422/?c=1
Источник: http://fapl.ru/posts/90422/?c=1#c7473918
Долбаеб обыкновенный
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Алонсо)))))
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