Чилуэлл будет прооперирован и пропустит остаток сезона

Бен Чилуэлл Левый защитник "Челси" Бен Чилуэлл, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне после того, как было принято решение направить игрока на операцию.

Чилуэлл надорвал крестообразные связки колена в матче против "Ювентуса" в прошлом месяце. "Синие" до последнего надеялись, что травма заживет без хирургического вмешательства.

Ранее в декабре наставник "Челси" Томас Тухель даже сообщил, что Бен приступил к легким тренировкам. Однако сейчас стало понятно, что консервативного лечения 25-летнему англичанину будет недостаточно.

The Guardian ожидает, что экс-игрок "Лестера" будет прооперирован на этой неделе и пропустит остаток сезона 2021/22.

Потеря Чилуэлла может подтолкнуть "Челси" к покупке левого защитника в январе, поскольку у главного тренера Томаса Тухеля нет альтернативы для 31-летнего Маркоса Алонсо. Одной из возможных целей "синих" ранее назывался Люка Динь из "Эвертона".


Метки травмы, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1216

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Последние комментарии:




  1. true-manc 28.12.2021 18:30 # true-manc
    Председатели конкретно присели Уотфорду на лицо
    хехехехехехехехе

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  2. chelsiukpro 28.12.2021 18:29 # chelsiukpro
    Молотки и без Райса отжигают :)

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  3. yaxaaabalya 28.12.2021 18:29 # yaxaaabalya
    Неплохо ебалом вниз возят петушар

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  4. hunter022 28.12.2021 18:28 # hunter022
    Сегодня кур пустят на фарш.

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  5. ian 28.12.2021 18:26 # ian
    Петушки вернулись на свое место у параши

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  6. yaxaaabalya 28.12.2021 18:26 # yaxaaabalya
    Норм ебут дегенератов

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  7. felix-the-cat 28.12.2021 18:25 # felix-the-cat
    КОРОЛЬХЭМ!!!(((((

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  8. true-manc 28.12.2021 18:07 # true-manc
    я хочу Денниса, братишки

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  9. chelsiukpro 28.12.2021 18:06 # chelsiukpro
    Dennis уже 8 забил. Красава!

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  10. thegodfather 28.12.2021 17:48 # thegodfather
    купят диня, а он победный в финале лч воткнет, с центра поля.
    СКРИНЬТЕ

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  11. bezviz 28.12.2021 17:44 # bezviz
    я считаю что райс не нужен за такую цену, нах всралось, Келлехера возвращаем, можно даже Томори выкупить за 40, продавали за 30, спс милану что топарика раскрыли но го обратно

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  12. hunter022 28.12.2021 17:37 # hunter022
    Жиркова вернут себе и будет усиление

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  13. gerrard08 28.12.2021 17:36 # gerrard08
    Жаль пацана, здоровья.
    Кресты должны быть целыми.(

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  14. bezviz 28.12.2021 17:33 # bezviz
    зае6ись, будет повод укрепить левый фланг, а алонсо нужно сливать уже, Чилвелл вернется уже к следующему сезону

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  15. mufc1994 28.12.2021 17:32 # mufc1994
    Зае6ись ой как зае6ись))) (с)

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  16. thegodfather 28.12.2021 17:30 # thegodfather
    Ну это фиаско)))

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  17. chelsiukpro 28.12.2021 17:30 # chelsiukpro
    Покупка нового левого сто пудова!

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  18. division 28.12.2021 17:29 # division
    Ну нет

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  19. felix-the-cat 28.12.2021 17:28 # felix-the-cat
    8.12.2021 16:26 #
    chelsiukpro

    От куда вам знать колбасные про игрока ИМПЕИАТОРОВ? У него надрыв в феврале вернется!

    Источник: http://fapl.ru/posts/90422/?c=1


    Источник: http://fapl.ru/posts/90422/?c=1#c7473918




    Долбаеб обыкновенный

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  20. yaxaaabalya 28.12.2021 17:22 # yaxaaabalya
    Алонсо)))))

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