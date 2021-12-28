"Сити" продал Феррана Торреса в "Барселону"

"Манчестер Сити" официально подтвердил продажу вингера Феррана Торреса в "Барселону".

Торрес провел в клубе с "Этихад" 16 месяцев — столько времени прошло с момента его трансфера из "Валенсии" примерно за 21 миллион фунтов.



В течение этого времени Ферран забил 16 голов в 43 матчах за "горожан" во всех соревнованиях, выиграв Премьер-Лигу и Кубок Лиги в прошлом сезоне.



Этот сезон оказался омрачен для 21-летнего испанца полученным в октябре переломом стопы. В процессе восстановления после травмы игрок получил предложение от "Барселоны" и теперь возвращается на родину.



Ожидается, что "Сити" выручит за Торреса 46.7 млн. фунтов. Еще 8.5 млн. фунтов будут предусмотрены в вид бонусов, большая часть их которых — легко достижимые.



На "Ноу Камп" Торрес заключил контракт до 2027 года с отступными в 1 миллиард евро и будет официально зарегистрирован в качестве игрока "Барселоны" с открытием зимнего трансферного окна в Испании 3 января.



"Ферран должен гордиться тем, чего достиг в "Манчестер Сити". В прошлом сезоне он впервые оказался в новой стране, но хорошо адаптировался. Он всегда выкладывался на 100 процентов, упорно трудился ради команды и забивал голы, которые помогли нам выиграть трофеи".



"К сожалению, травма помешала ему сыграть больше матчей в этом сезоне, но все мы наслаждались совместной работой с Ферраном, и все мы желаем ему всего наилучшего в "Барселоне" и в остатке его карьеры", — сообщил исполнительный директор "Сити" Чики Бегиристайн.