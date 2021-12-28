"Севилья" сделала предложение об аренде Мартиаля
"Севилья" сделала предложение об аренде нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля.
Перед матчем против "Ньюкасла" наставник "Юнайтед" Ральф Рангник сообщил, что поговорил с Мартиалем, и тот подтвердил ему свое желание покинуть клуб в январе.
Рангник дал понять, что не будет стоять на пути у игрока, но только если клуб получит правильное предложение, а пока таковых нет.
И вот сейчас, сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" получили первое предложение по Антони. "Севилья" выразила желание взять 26-летнего француза в аренду до конца сезона, без опции или обязательства по выкупу.
BBC добавляет, что "Юнайтед" уже ответил на предложение "Севильи" и ответил отказом. Для самого Мартиаля важнее всего найти место, где он сможет играть регулярно.
28.12.2021 16:00
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