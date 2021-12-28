Каллум Уилсон надорвал икроножную мышцу

Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон рискует пропустить несколько месяцев из-за надрыва икроножной мышцы.

Уилсон является лучшим бомбардиром "Ньюкасла" в этом сезоне, забив шесть голов в рамках Премьер-Лиги. Однако накануне Каллум был заменен в концовке первого тайма матча против "Манчестер Юнайтед" (1:1).



Как стало известно Daily Mail, у Уилсона диагностировали надрыв икроножной мышцы. Этот диагноз еще нуждается в уточнении, однако "сороки" опасаются, что теперь 27-летний англичанин вернется только весной.



Во вчерашнем матче на "Сент-Джеймс Парк" Аллан Сен-Максимен также повредил икроножную мышцу, а Райан Фрэйзер — заднюю поверхность бедра, но их травмы менее серьезны.



Потеря Уилсона может подтолкнуть "Ньюкасл" к покупке нападающего в январе, потому что у главного тренера Эдди Хау просто нет альтернативы Каллуму.