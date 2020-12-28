Силва намекнул, что теперь хочет остаться в "Сити"

Полузащитник Бернарду Силва намекнул, что теперь хочет остаться в "Манчестер Сити".

Достоверно известно, что Силва хотел покинуть "Сити" минувшим летом. Не сумев этого сделать, Бернарду не стал унывать, а взял себя в руки и в этом сезоне играет просто блестяще.



Теперь приоритеты Силвы изменились, и 27-летний португалец готов продлить свое пребывание на "Этихад" — в основном из-за привлекательности Премьер-Лиги.



"Это зависит от ряда вещей. Думаю, прямо сейчас Премьер-Лига — это лучший чемпионат мире. В этой стране играют в футбол на высочайшем уровне. Несколько лет назад доминировали испанские команды, и это длилось долго. Думаю, в данный момент английские команды являются сильнейшими, поэтому всегда приятно быть там, где играют в лучший футбол".



"Далее нужно учитывать личные факторы вроде близости семьи и так далее. Но, признаюсь, я мечтал быть частью лучшего чемпионата в мире", — сообщил Силва О Jogo.